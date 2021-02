Koeman: "Sobrevivimos a muchas cosas, al equipo le doy un 10"

Ronald Koeman compareció en sala de prensa en la previa del duelo de semifinales de Copa del Rey ante el Sevilla FC

Ronald Koeman compareció en sala de prensa en la previa del duelo de semifinales de Copa del Rey ante el Sevilla FC. El técnico neerlandés dijo que le daba "un 10 al equipo" y que no iba a arriesgar físicamente la integridad de los jugadores, pese a las bajas. Koeman confía en hacer un buen partido y superar a los de Lopetegui.

Además de ganar mañana hay que marcar

Es verdad que viendo los resultados últimamente, el Sevilla lleva muchos puntos ganados. Para nosotros es muy importante sacar un buen resultado. Ellos nos han analizado muy bien y será un gran partido.

Hay muchas bajas en el Barcelona

Si la gente no está bien físicamente no les puedo arriesgar. Prefiero llevar a quien esté bien. Pero hay soluciones para cualquier problema.

Ante la baja de Araujo ¿qué solución le va a dar?¿De Jong de central?

Es cierto que ponerlo de central es perderlo en el centro del campo pero hay que tomar decisiones. Si podemos, tenemos que escoger a alguien que esté acostumbrado a jugar ahí.

Sobre la portada de France Football ¿ qué opina?

No sé porque lo hacen. Si quieren hablar sobre Leo que lo hagan. Pero ahora entra el entrenador del OL y parece que lo que quiere es protagonismo. No me importa porque él no es importante para mí. Sólo nos tenemos que ocupar de los partidos.

¿Ganar la Copa sería un buen año para el Barça?

Es complicado de contestar porque aspiramos a todo. Pero hay muchas lesiones y parece que sobrevivimos a mucho. La mentalidad y carácter de este equipo es muy buena. Creo que le doy un 10 a este equipo.

El listón de este equipo va subiendo

Nos concentramos mejor que antes. Somos capaces de remontar.

¿ Qué le parece que se haya escogido el Camp Nou como centro de vacunación?

Es un tema muy importante para todos y si podemos ayudar, tenemos que hacerlo. Soy partidario de hacerlo.

¿Qué opinión le merece la evolución de Mingueza?

Está con nosotros y ha mejorado bastante. Ha aprovechado la oportunidad de estar con nosotros y ha jugado muchos partidos, en diferentes posiciones. Ha crecido con la ayuda de los compañeros. No tengo dudas de ponerlo a pesar de su juventud contra el PSG. Tiene margen de mejora. Está haciendo las cosas muy bien.

¿De qué se siente más orgulloso desde que llegó?

Puedo aprender muchas cosas de esta temporada como entrenador. Aunque ya soy mayorcito. Hemos cambiado cosas del equipo y en el club hemos hecho un buen camino. Dar oportunidades a los jóvenes y hacer un equipo para el futuro sin olvidarse de ganar. Después del partido contra el Granada, muchos culés me dijeron que celebraron los goles y que hacía tiempo que no lo hacían. Lo más importante es que ellos vibren con el equipo.

Sobre la capacidad goleadora del equipo

Es importante no depender de un jugador. Tenemos un equipo con una calidad ofensiva muy buena y en una parte de la temporada la efectividad fue muy baja. Últimamente no hay ningún equipo que cree más ocasiones que nosotros. Tenemos creatividad y al mejor del mundo arriba.

El momento de Umtiti

Físicamente está bien y tiene opciones de jugar. Si no no lo llevamos. Con su historial, siempre estamos pendientes de su estado físico. Pero ha demostrado su calidad como central en los partidos que ha jugado.

Sobre la importancia de jugar fuera la ida de la Copa

Siempre me gusta jugar primero fuera y luego en casa. En pocos días, tenemos tres partidos contra el Sevilla. Será emocionante.

¿Para cuándo estará Araujo?

No lo descartamos pero tenemos que ver cómo evoluciona su lesión. No pondremos fecha. Cogeremos a los más frescos. Partido a partido

¿Y Dest?

Lo hemos intentado pero sigue con molestias. Hemos decidido dejarlo fuera y que entre en la lista cuando esté al 100%. Si no es el sábado será para París

¿Qué opina sobre el Sevilla?

Tiene un equipo físico y está bien organizado por Lopetegui, por eso están arriba en la tabla y en las semifinales de Copa. Tiene una de las plantillas más completas del campeonato y tenemos que estar bien con el balón para salir de su presión. Si estamos a nuestro nivel podemos hacer daño.

¿Es Messi el mejor de la historia?

Es difícil decirlo porque son distintas épocas pero lo que ha hecho Messi es increíble. Sus títulos y número de goles con el Barça. Es difícil compararlo con Cruyff y Pelé, pero lo que le he visto a Messi es algo especial.