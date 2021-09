Koeman: "En este país te expulsan por nada"

El técnico del Barcelona fue muy contundente con el arbitraje tras su expulsión. También aplaudió la actitud de su equipo

Ronald Koeman no se marchó nada contento con la actuación del árbitro Carlos del Cerro Grande. El colegiado expulsó a Frenkie de Jong con una segunda amarilla muy rigurosa e hizo lo propio, en esa ocasión con roja directa, con un Koeman que protestó una decisión en los últimos minutos del encuentro. Al técnico azulgrana no le gustó nada su expulsión y dejó una dura crítica al árbitro del encuentro: "No ha sido por nerviosismo, ha sido por decirle al cuarto árbitro que había un segundo balón en el campo y se tenía que parar el juego. Lo ha visto todo el mundo menos él. En este país te expulsan por nada. He preguntado con toda la tranquilidad al árbitro. Lo dejamos porque no es mi problema".

El entrenador del Barcelona, sin embargo, sí se fue del Nuevo Mirandilla de Cádiz satisfecho con el partido realizado por sus jugadores. Aunque el Barça no ganó y sumó el segundo empate consecutivo en LaLiga, para Koeman "la actitud de los jugadores es lo más importante. El equipo ha demostrado mucha actitud para ganar el partido, incluso con un jugador menos. En el partido de esta noche hemos perdido ocasiones claras, pero estamos bajo presión y siempre es difícil de gestionar".

A diferencia de lo que piensa el presidente Joan Laporta, Ronald Koeman insiste en que el Barcelona está lejos de competir por los títulos en juego: "He dicho varias veces que hay que intentar ganar cada partido y ganar títulos. Pero hay que ser realista. Hay que ver la plantilla que tenemos y la gente que nos falta. También he dicho que no tenemos a los jugadores disponibles, hoy nos faltan siete que pueden ser titulares". De hecho, el mismo Gerard Piqué piensa distinto al entrenador. "Cuando dije que es lo que hay, lo que digo es que estamos con cuatro bajas arriba, Kun, Ansu, Ousmane y Braithwaite. Pero también dije que acabaríamos compitiendo por los títulos. No estoy aquí vistiendo la camiseta del Barça para quedar tercero o segundo o para quedar en cuartos de Champions. Estoy convencidísimo que acabaremos compitiendo", dijo el central.

Preguntado por su futuro, Koeman cumplió su palabra de no pronunciarse: "Parece que si gano sigo o si pierdo tienen que buscar otro entrenador. Esto es para vosotros. El 'presi' estaba en el hotel y nos hemos saludado antes del partido. Y nada. Seguramente hay más días para hablar de este tema si el club quiere hablar".