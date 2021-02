Koeman: "El PSG no nos ha desestabilizado con Messi"

El entrenador del Barça ha analizado cómo afrontan el duelo de la Champions League y reconoce que tendrán que frenar a Mbappé aunque no esté Neymar.

El Barcelona afronta este martes uno de los partidos más importantes de la temporada con la visita del PSG al Camp Nou en la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League y Ronald Koeman no oculta que el duelo es especial para su equipo.

"Tenemos muchísima ilusión en la Champions League, es una eliminatoria durísima. El PSG tiene muy buen equipo, fuerte. Es muy interesante. El Barça ha mejorado y ellos tienen gran calidad", comentó el técnico holandés en rueda de prensa.

¿Vuelve Piqué?: "Está bien, lleva 4 o 5 días con el grupo. Hay buenas sensaciones. Tengo un día más para decidir".

Los problemas defensivos: "Han hecho buenos partidos, han tenido sus errores, pero es parte del fútbol. No tengo dudas en su capacidad contra el PSG. Es un partido táctico".

La lesión de Neymar y las duras entradas que recibe: "Hay que proteger a este tipo de jugadores como Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, porque nos hacen disfrutar. Los árbitros deben protegerlos, pero también hay contacto en este deporte".

No jugará Araujo: "Araujo no llega. Todos los que están en la lista pueden jugar".

Optimismo: "Creo en mi equipo y en mis jugadores. Tenemos clara nuestra mejoría de juego y resultados. Pero la eliminatoria está igualada. Por historia y por trayectoria. Tenemos confianza en ganar a un equipo fuerte".

¿Qué PSG espera sin Neymar y Di María?: "Para cualquiera es importante tener a todos los jugadores, y Neymar y Di María son importantes, como nosotros Ansu Fati... hay que vivir con estos problemas y tener a otros jugadores preparados. No temo nada porque confío en los jugadores, pero respetamos al contrario, también por su historia. Es un candidato a ganar la Champions. Hay que esperar a ver cómo viene. Pero esto es a dos partidos. Intentarán marcar fuera de casa. Ellos querrán dominar, y a nosotros nos gusta tener el balón. Para nosotros es importante dejar la portería a cero. Hay que controlar su velocidad, a Mbappé...".

Dembélé: "Gran parte de la evolución es culpa del jugador, que es quien trabaja. Le hemos ayudado, pero él ha cambiado cosas. El entrenador pone entrenamientos... pero el tema físico no sólo Ousmane sino otros también han mejorado. Y eso es importante para explotar. Es básico física y mentalmente".

Mejoría: "No creo que nos falte un triunfo contra un rival. Cada tres días no hay un examen. Estamos en un buen camino donde a veces perdemos injustamente. Hemos tenido ocasiones de marcar. A veces el resultado no es bueno, pero eso puede pasar a cualquiera".

No es un duelo Messi-Mbappé: "Es un duelo en un equipo que tiene al mejor del mundo. Y para el PSG,Mbappé es muy bueno. Será un partido bonito. Es un partido para disfrutar".

El artículo sigue a continuación

¿Marcaje al hombre de Mbappé?: "No soy partidario de hacer un marcaje a un jugador. Sólo hay que saber cómo jugar y estar bien organizados cuando perdamos el balón".

El interés de PSG en Messi: "No nos ha desestabilizado, no sé si era su intención. Pero mi tema es preparar a los jugadores. Messi es del Barça y tengo esperanzas de que siga aquí".

Mejoría: "No veo a otros equipos mucho mejor que el Barcelona. Pero también jugamos con jóvenes y así no se puede esperar ganar la Champions, pero estamos en un gran nivel y podemos ganar a cualquiera".