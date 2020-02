Kevin Hernández pidió no atajar ante Olimpia

El arquero de Honduras Progreso sufrió la goleada contra Motagua y habló con el entrenador para darle la oportunidad al suplente.

Kevin Hernández sorprendió al tomar la decisión de bajarse de un importante compromiso para Honduras Progreso, nada menos que frente a Olimpia en el estadio Nacional. El estado anímico del arquero tras los cinco goles sufridos ante Motagua lo llevaron a pedirle su ausencia del equipo titular al entrenador Héctor Castellón.

"Uno se desmotiva cuando le anotan cinco goles en un partido, ya que nosotros teníamos buenas intenciones de sacar un buen resultado positivo, pero fue todo lo contrario y hay que enmendar esos errores. El que más sufre dentro de la cancha es el portero porque es el que está solo y lo golean, el más juzgado en todo momento", declaró el guardameta a los medios de comunicación.

"Va jugando el compañero Jordy, a mí solo me toca apoyarlo y esperar nuevamente mi oportunidad para dejar este equipo en primera división", dijo Hernández, quien confía regresar al arco en el siguiente partido frente a .

"El portero lo que menos quiere es que lo estén goleando a cada rato, uno trabaja para mantener el cero atrás. En lo personal me sentí muy avergonzado porque no me habían anotado cinco goles", amplió.