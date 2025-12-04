Kansas City Chiefs vs Houston Texans: previa, pronósticos, cuotas, entradas, transmisión en vivo, Fantasy Football y últimas noticias

Los Kansas City Chiefs, que han llegado al Campeonato de la AFC en cada una de las últimas siete temporadas y han estado en los playoffs durante 11 años consecutivos, ahora enfrentan una amenaza real de ver que esa impresionante racha se detenga.

Con un récord de 6-6 y en la 10ª posición de la AFC, los Chiefs podrían fácilmente encontrarse fuera de la imagen de los playoffs si tropiezan nuevamente en las últimas cinco semanas. Este domingo, enfrentan un desafío difícil contra los Houston Texans, que tienen un récord de 7-5, un equipo anclado por una de las defensas más formidables de la liga.

Hora de inicio del partido Kansas City Chiefs vs Houston Texans

Los Chiefs y los Texans se enfrentarán en la semana 14 de la temporada de la NFL en el Arrowhead Stadium el domingo, 7 de diciembre de 2025, comenzando a las 8:20 pm ET o 5:20 pm PT.

Noticias del equipo Kansas City Chiefs

El ambiente en Kansas City es inusualmente incómodo. Después de perder tres de sus últimos cuatro partidos, los Chiefs tienen un récord de 6-6, a cuatro juegos del liderazgo de la AFC Oeste y actualmente afuera mirando hacia adentro en lo que respecta a la imagen de los playoffs. De cara al enfrentamiento del domingo por la noche contra los emergentes Houston Texans (7-5), es difícil ignorar lo que está en juego, si Patrick Mahomes y compañía tropiezan nuevamente, sus esperanzas de postemporada pueden desvanecerse por completo.

El revés más reciente de Kansas City ocurrió en Acción de Gracias, una derrota 31-28 en Dallas. Mahomes entregó una línea de estadísticas clásica, cuatro touchdowns y sin pérdidas de balón, pero aún así no fue suficiente para superar a Dak Prescott y los Cowboys. La derrota empujó a los Chiefs al décimo lugar en la AFC, ahora a dos juegos completos del último lugar de comodín.

Para los Kansas City Chiefs, el tackle izquierdo Josh Simmons ha sido descartado por una lesión en la muñeca. Varios jugadores clave son dudosos, incluidos el ala cerrada Noah Grey (conmoción cerebral), el tackle derecho Jawaan Taylor (codo), el guardia derecho Trey Smith (tobillo), el safety Bryan Cook (tobillo) y el esquinero Chris Roland-Wallace (espalda), dejando su disponibilidad incierta para el enfrentamiento crucial.

Novedades del equipo Houston Texans

Houston, mientras tanto, llega a Arrowhead en racha, con una seguidilla de cuatro victorias consecutivas y de repente respirando en el cuello de los Colts y los Jaguars en la carrera de la AFC Sur. C.J. Stroud ayudó a los Texans a lograr una victoria 20-16 como visitante en Indianápolis el fin de semana pasado, dejándolos a solo un juego del liderazgo de la división y casi tan cerca de robar un puesto en los playoffs. ¿Una razón principal para ese aumento? Una defensa que ha sido implacable, permitiendo más de 19 puntos solo una vez en sus últimos seis partidos.

Los Houston Texans estarán sin el esquinero Ajani Carter, quien ha sido colocado en la reserva de lesionados y está descartado para el choque del domingo. El safety Jaylen Reed está catalogado como dudoso con una lesión en el brazo, mientras que el linebacker Jamal Hill es cuestionable después de un problema en el muslo.

Ver y transmitir en vivo Chiefs vs Texans en EE.UU.

Ver y transmitir en vivo Chiefs vs Texans en todo el mundo

Cómo comprar boletos para Chiefs vs Texans

Las entradas ya están disponibles en StubHub, con entrada a partir de $386. A partir de ahí, los precios aumentan a través de los niveles, $300, $400, $500, $600, $700, $800, $900, $1,000, y se extienden hasta los rangos premium de $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, y alcanzan los $10,406 para los mejores asientos.

Chiefs vs Texans Fantasy Football

Desde la Semana 9, la defensa de los Chiefs ha luchado para contener a los mariscales de campo rivales, permitiendo el sexto mayor número de yardas por intento, el quinto mayor número de yardas por pase por juego y la cuarta tasa de éxito más alta por jugada de pase, mientras genera solo la decimotercera tasa de presión más baja. Contra esta defensa de pase porosa, C.J. Stroud presenta una fuerte opción como QB2 en fantasy, con el potencial de acercarse a la producción de un QB1.

RB David Marks ha sido un caballo de batalla desde la Semana 10, funcionando con una carga de trabajo de nivel RB2 a pesar de estar clasificado como RB36 en puntos de fantasía por juego. Está promediando 67.1% de snaps, 18.1 toques y 67.1 yardas totales por partido. Entre 55 corredores calificativos, Marks se ubica en el 20º lugar en tasa de carreras explosivas pero en el 37º en yardas después del contacto por intento. Su enfrentamiento esta semana es brutal, con Kansas City permitiendo la octava menor cantidad de yardas por carrera por juego, la undécima menor cantidad de yardas después del contacto por intento, y clasificado noveno en tasa de bloqueo, lo que significa que Marks probablemente necesitará un touchdown para justificar el valor RB2.

WR Nico Collins sigue siendo una opción principal de fantasía a pesar de que su reciente anotación provino de una jugada de truco con un end-around. Sigue siendo una opción fiable WR1 en adelante.

Patrick Mahomes II enfrenta un desafío difícil contra la defensa elite de los Texans, que ha permitido solo 12.5 puntos por juego a los mariscales de campo, el mejor registro de la NFL. La mayoría de los analistas de fantasía lo están degradando a un bajo QB1 para este enfrentamiento, esperando una semana más tranquila de lo habitual.

El regreso de Isaiah Pacheco no ha alterado la jerarquía del backfield; la semana pasada, James Hunt todavía lideraba al equipo con un porcentaje de snaps del 63.6%, 15 toques, 70 yardas totales, y el 75% de los snaps en la zona roja. Hunt sigue siendo una opción flexible impulsada por volumen, clasificado en el puesto 42 en tasa de placajes fallidos y 27 en yardas después del contacto por intento. La defensa contra la carrera de Kansas City ha sido robusta, permitiendo la quinta menor cantidad de yardas por carrera por juego, la menor cantidad de placajes fallidos, la sexta tasa de éxito de carrera más baja, y la décima menor cantidad de yardas después del contacto desde la Semana 9.

Rashee Rice sigue siendo uno de los WR más confiables en fantasía esta semana, ampliamente proyectado como una opción entre los 7 mejores a pesar del difícil enfrentamiento contra Houston.

Predicciones del juego Chiefs vs Texans

Los Kansas City Chiefs de 2025 no son el mismo equipo que dominó la temporada pasada. Ya sea por el desgaste de las consecutivas profundas carreras de playoffs o una regresión natural después de beneficiarse de rebotes favorables en los últimos minutos en años anteriores, esta versión de los Chiefs necesita ser evaluada de manera diferente. Su próximo desafío es un equipo de Houston Texans en plena racha que presume de tener, posiblemente, la defensa más formidable de la liga.

Houston ocupa el primer lugar en EPA de oponentes, segundo en DVOA defensivo, tercero en tasa de éxito de oponentes y cuarto en yardas permitidas por jugada (4.7). Por otro lado, los Texans han encontrado su ritmo, con C.J. Stroud dirigiendo una ofensiva capaz de crear serios problemas. Aunque Houston no necesariamente pueda salir con una victoria, es difícil imaginar a los Chiefs logrando una victoria cómoda.

Probabilidades de apuestas Chiefs vs Texans

Difícil

Texans +3.5 (-118)

Chiefs -3.5 (-104)

Moneyline

Texans +152

Chiefs -180

Total

OVER 42.5 (-102)

UNDER 42.5 (-120)