Juventus vs. Lecce, Serie A: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

El 2026 de la Juventus comienza con el partido en casa contra el Lecce, en el enfrentamiento válido por la decimoctava jornada del campeonato de la Serie A.

Los bianconeri, subiendo posiciones gracias a las tres victorias consecutivas, reciben a la formación salentina, que viene de una clara derrota en casa contra el Como.

Cómo ver Juventus vs Lecce, Serie A 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, Movistar+ Lite, M+ Vamos, M+ #Vamos Bar y Orange Fútbol 3, mientras que en México se podrá seguir por ESPN y Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN 2 y Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+.

Cómo ver en cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos utilizando tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para hacer streaming de deportes.

Juventus-Lecce: hora de inicio

El partido se disputa este sábado 3 de enero a las 18:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Juventus.

México: 11:00 horas

Argentina: 14:00 horas

Estados Unidos: 12:00 horas (tiempo del este)

Noticias sobre los equipos y alineaciones

Noticias de Juventus

Spalletti tiene algunas preocupaciones sobre el estado físico de Cabal y Conceição, quienes ya se perdieron el viaje a Pisa. El colombiano y el portugués se suman a las bajas de larga duración de Gatti, Vlahovic, Rugani y Pinsoglio. El entrenador de la Juventus podría reactivar a David desde el inicio, con el apoyo de Koopmeiners y Yildiz. Se espera que Locatelli y Thuram ocupen el mediocampo, mientras que McKennie y Cambiaso compartirán las bandas. No hay sorpresas en defensa: Kalulu, Bremer y Kelly protegerán a Di Gregorio.

Notizie Lecce

Di Francesco, baja por dos partidos, no estará en el banquillo por sanción. El técnico giallorossi volverá a contar con Berisha, Fruchtl, Pierret y Tete Morente. Stulic podría jugar en el centro del trío ofensivo formado por Sottil y Pierotti. En el mediocampo, Ramadani será el mediapunta, con Kaba y Maleh como centrocampistas. La defensa estará formada por Tiago Gabriel y Siebert en el centro, mientras que Veiga y Gallo serán los laterales. Falcone, por supuesto, estará en la portería.

Forma

La Juventus viene de tres victorias consecutivas en liga tras haber vencido a Bologna, Roma y Pisa: el equipo de Spalletti ha alcanzado los 32 puntos en la clasificación, confirmándose en el quinto lugar a un punto de la Roma.

El Lecce, en cambio, llega de la pesada derrota interna contra el Como: el equipo de Di Francesco, que estará sancionado, se encuentra en el 16° puesto en la clasificación, cuatro unidades por encima de la zona de descenso.

