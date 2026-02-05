Juventus vs. Lazio, Serie A: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Otra jornada de la Serie A que promete goles, emociones y espectáculo. Entre los partidos programados en esta jornada también está el desafío entre la Juventus de Luciano Spalletti y la Lazio de Maurizio Sarri.

Los bianconeri quieren continuar el buen momento en el campeonato con el objetivo de consolidar el cuarto puesto y acercarse a las posiciones de cabeza. La Lazio, en cambio, necesita dar continuidad a los resultados para intentar remontar en la clasificación y aspirar a un puesto en Europa

En GOAL toda la información de Juventus-Lazio, desde las alineaciones y las últimas novedades sobre quién juega, hasta cómo ver el partido en directo por TV y streaming.

Cómo ver Juventus vs Lazio, Serie A 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México se podrá seguir por Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de FOX Deportes, DAZN, Paramount+, Golazo y Fubo Sports.

Juventus-Lazio: hora de inicio

Serie A - Serie A Allianz Stadium

El partido se disputa este domingo 8 de febrero a las 20:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Juventus.

México: 13:45 horas

Argentina: 16:45 horas

Estados Unidos: 14:45 horas (tiempo del este)

Noticias sobre los equipos y alineaciones

Juventus contra Lazio alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager L. Spalletti Alineación probable Suplentes Manager M. Sarri

Noticias sobre la Juventus

La principal duda para Spalletti se refiere a la recuperación total de Yildiz: si el turco está bien saldrá de inicio; de lo contrario, espacio para Miretti, con McKennie a la izquierda. En ataque, el habitual duelo entre David y Openda.

Noticias sobre la Lazio

En el centro de la defensa debería volver Romagnoli tras los acontecimientos del mercado, en el mediocampo aún se mantiene la confianza en el nuevo fichaje Taylor. Zaccagni sigue fuera; para completar el tridente por la izquierda estará Pedro, con Maldini de falso nueve e Isaksen a la derecha

LAS POSIBLES ALINEACIONES

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, Miretti, McKennie; David. Entr. Spalletti

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Taylor, Cataldi, Basic; Isaksen, Maldini, Pedro. Entr. Sarri

Forma

Excelente momento en la liga para la Juventus, que ha ganado los dos últimos partidos disputados contra Napoli y Parma, marcando nada menos que 7 goles y encajando solo uno.

Señales de recuperación también en casa de la Lazio, con el equipo de Sarri que, tras el empate contra el Lecce, venció 3-2 al Genoa en la última jornada.

Partidos entre los dos equipos

Son 197 los precedentes en partidos oficiales entre Juventus y Lazio y el balance es favorable a los bianconeri, que han ganado en 102 ocasiones; 45 los empates y 50 las victorias de los biancocelesti.

Clasificación

En el campeonato de la Serie A, la Juventus ocupa la cuarta posición con 45 puntos, mientras que la Lazio es octava en la clasificación con 32 puntos.