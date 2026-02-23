Goal.com
Liga de Campeones
Allianz Stadium
Lelio Donato

Juventus vs. Galatasaray, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Champions League entre Juventus y Galatasaray, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

La Juventus en el momento más difícil de su temporada busca la hazaña casi desesperada en el partido de vuelta de los playoffs de la Champions League contra el Galatasaray.

Tras el durísimo 5-2 encajado la semana pasada en el partido de ida disputado en Estambul, de hecho, los hombres de Spalletti deben ganar por cuatro goles de diferencia para acceder a los octavos de final.

A continuación, toda la información sobre el partido, incluida la relativa al canal de TV donde ver el encuentro, las alineaciones y la transmisión en directo por streaming de Juventus-Galatasaray.

Cómo ver Juventus vs Galatasaray, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones, mientras que en México se podrá seguir por TNT Sports y HBO MAX.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN 3 (Argentina), ESPN Premium (Chile), ESPN 5 (resto de Sudamérica) y Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+, CBSSN y Fubo Sports, con ESPN 5 y Disney+ como la opción para Centroamérica.

Liga de Campeones
Juventus
Galatasaray
Cómo ver en cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos con tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de los GOAL sobre las mejores VPN para streaming de deportes.

Hora de inicio del partido Juventus vs Galatasaray

Liga de Campeones - Champions League - Jornadas Finales
Allianz Stadium

El partido se disputa este miércoles 25 de febrero a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Juventus.

  • México: 14:00 horas
  • Argentina: 17:00 horas
  • Estados Unidos: 15:00 horas (tiempo del este)

Noticias de los equipos y alineaciones

Juventus contra Galatasaray alineaciones probables

4-3-3

Formación

4-2-3-1

16
M. Di Gregorio
27
A. Cambiaso
6
L. Kelly
15
P. Kalulu
4
F. Gatti
19
K. Thuram-Ulien
5
M. Locatelli
8
T. Koopmeiners
7
C. Conceicao
22
W. McKennie
11
E. Zhegrova
1
U. Cakir
6
D. Sanchez
42
Abdülkerim Bardakci
7
R. Sallai
4
I. Jakobs
11
Y. Akgun
34
L. Torreira
77
N. Lang
8
Gabriel Sara
53
B. Yilmaz
45
V. Osimhen

4-2-3-1

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • L. Spalletti

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • O. Buruk

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Posibles alineaciones Juventus-Galatasaray

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Kostic; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Boga; David. Entr. Spalletti

GALATASARAY (4-2-3-1): Cakir; Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs; Sara, Torreira; Yilmaz, Akgun, Lang; Osimhen. Entr. Okan Buruk

Estado de forma

JUV
-Formulario

Gol marcado (encajado)
6/15
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
3/5

GAL
-Formulario

Gol marcado (encajado)
16/6
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
3/5

Partidos entre ambos equipos

JUV

Últimos partidos

GAL

1

Victoria

1

Empate

3

Victorias

6

Goles marcados

11
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
3/5
