+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Serie A
team-logoJuventus
Allianz Stadium
team-logoCremonese
Mira el partido (México y Sudamérica)Mira el partido (España y Estados Unidos)
Michael Di Chiaro

Juventus vs Cremonese, Serie A: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Juventus contra Cremonese en la vigésima jornada de la Serie A: aquí es donde ver el partido en directo por televisión y en streaming.

La vigésima jornada de la Serie A será el choque entre la Juventus y el Cremonese.

Sigue aquí en directo el partido Juventus vs Cremonese de la Serie A

En GOAL, encontrarás toda la información actualizada sobre el encuentro Bianconeri-Grimonese: desde las últimas alineaciones hasta dónde ver el partido en directo por televisión y streaming.

Cómo ver Juventus vs Cremonese, Serie A 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

Disney+Ver aquí
DAZNVer aquí

El partido podrá verse en España por la señal de DAZN y LaLiga TV3, mientras que en México y Sudamérica se podrá seguir en Disney+ Premium. En Estados Unidos el juego será transmitido en DAZN y Paramount+.

Cómo ver en cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos utilizando tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para hacer streaming de deportes.

Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
Cremonese crest
Cremonese
CRE

Evita las restricciones geográficas con una Red Privada VirtualObtener NordVPN

Juventus vs Cremonese: Hora de inicio

crest
Serie A - Serie A
Allianz Stadium
  • México: 13:45 horas
  • Argentina: 16:45 horas
  • Estados Unidos: 14:45 horas (tiempo del Este)

Noticias sobre los equipos y alineaciones

Juventus contra Cremonese alineaciones probables

JuventusHome team crest

4-2-3-1

Formación

3-5-2

Home team crestCRE
16
M. Di Gregorio
8
T. Koopmeiners
15
P. Kalulu
27
A. Cambiaso
3
G. Bremer
21
F. Miretti
22
W. McKennie
10
K. Yildiz
19
K. Thuram-Ulien
5
M. Locatelli
30
J. David
1
E. Audero
24
F. Terracciano
6
F. Baschirotto
15
M. Bianchetti
22
R. Floriani Mussolini
7
A. Zerbin
4
T. Barbieri
33
A. Grassi
11
D. Johnsen
10
J. Vardy
90
F. Bonazzoli

3-5-2

CREAway team crest

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • L. Spalletti

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • D. Nicola

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Noticias de Juventus

Conceiçao no está aún al máximo: Miretti debería ser confirmado en la mediapunta junto a Yildiz y detrás de David, tras un partido con un gol y una asistencia en el 'Mapei Stadium'. Kelly, que ha vuelto a entrenar con el grupo, debería partir desde el banco: la defensa estará compuesta por Kalulu, Bremer y Koopmeiners.

Noticias de Cremonese

Nicola no cambia el dúo ofensivo que está dando respuestas importantes: confirmación tanto para Bonazzoli como para Vardy. Zerbin y Grassi amenazan a Vandeputte y Bondo en el centro del campo. Barbieri y Pezzella, en cambio, deberían repartirse las bandas laterales.


Alineaciones probables Juventus-Cremonese

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Miretti, Yildiz; David. Entrenador Spalletti.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. Entrenador Nicola.


Forma

JUV
-Formulario

Gol marcado (encajado)
9/2
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
2/5

CRE
-Formulario

Gol marcado (encajado)
2/6
Partidos de más de 2.5 goles
1/5
Ambos equipos anotaron
1/5

La Juventus viene de cuatro victorias en los últimos cinco partidos de liga: el 0-3 en casa del Sassuolo permitió a los bianconeri alcanzar los 36 puntos en el campeonato.

La Cremonese, por otro lado, está experimentando un período de declive: en los últimos cinco partidos, el equipo de Nicola ha acumulado solamente dos puntos. En la última jornada consiguieron el empate contra el Cagliari, a pesar de que los grigiorossi habían terminado el primer tiempo con una ventaja de 2-0.

Partidos entre los dos equipos

JUV

Últimos partidos

CRE

3

Victorias

0

Empates

0

Victorias

5

Goles marcados

1
Partidos de más de 2.5 goles
1/3
Ambos equipos anotaron
1/3

Clasificación

Anuncios
0