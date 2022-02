Julen Guerrero acepta el perdón de Simeone

El documental de Diego Pablo Simeone dejó muchos puntos interesantes. Uno de ellos fue el reconocimiento del técnico del Atlético de su error en la jugada en la que pisó el muslo de Julen Guerrero, que se produjo en un Athletic - Atlético de Madrid de 1996.

"Fue una reacción innecesaria. Siempre fui fuerte, siempre fui temperamental... pero eso es una agresión. Obviamente está mal", comentaba el argentino, reconociendo que lo que hizo a Guerrero estuvo fuera de lugar.

La reacción de Julen Guerrero

Tras la aparición de estas imágenes, el ahora entrenador habló en la cadena "SER" agradeció el gesto del argentino.

"No esperaba el documental y que pasara esto. Para mí es una acción que tengo totalmente olvidada desde hace muchos años. Nunca le he dado más importancia. Una acción que sucedió y ya está, no hay que darle más vueltas", comentó.

"Nunca es tarde para este tipo de cosas. Se agradece y es una mejor forma de pasar página. Esto ha sucedido así, ya está, punto, un lance del juego y cada uno a lo suyo, y ya está", aseveró.