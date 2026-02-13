Jude Bellingham es la nueva imagen de adidas, ya que la sensación del Real Madrid y la selección inglesa sigue los pasos de David Beckham y Zinedine Zidane

El mes de febrero ha comenzado con fuerza para la colaboración del astro del Real Madrid con adidas, ya que protagoniza no una, sino dos nuevas campañas, con 2026 cobrando impulso en la preparación para la Copa del Mundo en Estados Unidos, Canadá y México. Es la última muestra de su sinergia con la marca, que le ha proporcionado sus botas desde que debutó en el Birmingham City hace siete años, con solo 16 años. Las Tres Rayas han estado presentes en cada paso de su meteórico ascenso desde entonces.

Bellingham es ahora una auténtica superestrella, que fichará por el Real Madrid, potencia de adidas, en 2023 y se perfila como uno de los mejores jugadores ingleses de su generación, aunque no haya conseguido ningún título con la selección nacional. Ese estrellato fue reconocido en 2024, cuando adidas le concedió un logotipo al lanzar una colección de ropa exclusiva a través de su línea Originals, diseñada en colaboración con el propio jugador. El centrocampista derrochó estilo en la sesión fotográfica promocional, sentado con las piernas cruzadas junto a una piscina, vestido con un chándal completo y tomando un vaso de té helado.

Al hablar sobre su relación con la marca en ese momento, Bellingham dijo: «Es un sueño hecho realidad lanzar mi primera colección con adidas. Desde que era niño, adidas siempre ha sido una marca muy importante para mí, por lo que tener mi propia colección junto a otras leyendas es un gran honor. Me encantó trabajar con el equipo de diseño, ya que captaron a la perfección mi estilo y lo que me gusta llevar fuera del campo. Este primer lanzamiento es solo el principio, y estoy deseando ver qué creamos juntos a continuación».

Tenía razón: solo era el principio. Más tarde, en 2024, consiguió sus primeras Predator exclusivas, las «Belligold» en negro y dorado, y desde entonces se ha convertido en sinónimo de este modelo, apareciendo en innumerables campañas publicitarias mientras adidas lanza una reedición icónica tras otra. En abril, se lanzó el Predator 2025 «Chrome Dream» en homenaje a su incansable búsqueda de trofeos, y en octubre le siguió el Predator Bellingham 2025, una versión en negro, azul y blanco que rendía tributo a la ciudad natal del futbolista, Birmingham.

En febrero de 2026, adidas ha presentado su última oferta personalizada para la nueva imagen de su marca en el fútbol masculino. Como parte de la colección Icon Takeover, junto con unas nuevas F50 para la superestrella de la selección femenina de Estados Unidos Trinity Rodman como parte de su campaña «Choose One», parece que serán las botas que llevará en el Mundial con Inglaterra. Basada en el lema «Red, White and Jude» (Rojo, blanco y Jude), la Icon Takeover pretende capturar la llegada de Bellingham a suelo estadounidense como una fuerza futbolística y un icono del estilo moderno. «Desde los túneles hasta los momentos posteriores al partido, Jude encarna la confianza, la compostura y el estilo dentro y fuera del campo: un original moderno con un atractivo atemporal», afirmó adidas en el lanzamiento de la bota.

Las nuevas Jude Bellingham Predator aportan un toque contemporáneo a un clásico de adidas: una base blanca impecable combinada con tres rayas blancas con contorno negro, un llamativo logotipo Predator azul en el lateral y una lengüeta clásica azul con el logotipo rojo de adidas. Los toques personales vienen dados por el logotipo de Jude en el talón en azul y rojo, mientras que la suela blanca con detalles azules remata una bota diseñada para el control, la precisión y los momentos decisivos.

A ese lanzamiento le siguió rápidamente otro totalmente diferente, esta vez de Y-3, una línea pionera de ropa deportiva de lujo que se remonta a 2002 y que surgió de la colaboración entre adidas y el renombrado diseñador de moda japonés Yohji Yamamoto. Una vez más, Bellingham ocupa el centro del escenario, esta vez en el ámbito de la ropa urbana, tras protagonizar una campaña de Louis Vuitton a finales del año pasado.

Y-3 ha homenajeado a Bellingham, así como a Zidane y a la estrella de la NBA Anthony Edwards, con una camiseta blanca y negra fabricada con poliéster 100 % reciclado, en la que el diseñador hace un guiño al número cinco que cada uno de estos atletas ha lucido con tanta distinción. Cada prenda incluye la marca Y-3 y los nombres del trío en la parte trasera junto al número 5, así como otros toques clásicos de Yamamoto.

Estas dos lanzamientos, tan seguidos, reflejan el ascenso de Bellingham como imagen de adidas en la sección masculina, lo que demuestra su versatilidad y su atractivo comercial tanto en el ámbito deportivo como en el de la alta costura, al igual que su predecesor Beckham. La marca Bellingham va viento en popa y adidas está aprovechando esa tendencia.