Juan Vita rechaza oferta para dirigir a Platense

Liga Nacional de Honduras: El técnico argentino le dijo que no a la propuesta de los Tiburones Blancos.

Platense no encontró todavía su técnico: el argentino Juan Vita rechazó la propuesta de los Tiburones Blancos para tomar el equipo.

"He decidido rechazar la oferta para ir a dirigir al Platense de Honduras, si bien es un gran club que alguna vez me gustaría dirigir, no es el momento, estoy agradecido a ellos por su interés y al presidente por el trato", compartió Vita en un comunicado.

El argentino viene de dejar el Costa de Este FC, de la Primera División de Panamá, y tiene ahora una chance de sumarse al cuerpo técnico de la Selección panameña que dirige su compatriota Américo Gallego.

Platense se ubica último en el torneo Clausura con dos derrotas y un empate. Los Tiburones Blancos igualaron 1-1 este domingo ante .