Juan Cortés ya se desligó del 11 Deportivo

El español firmó el finiquito con los fronterizos.

El técnico Juan Cortés Dieguez llegó a un acuerdo con la dirigencia del 11 Deportivo, para dejar de ser el técnico y se enfila para ser el próximo entrenador del Alianza FC. El íberico podría ser presentado en los próximos días.



En conversación con el “Grupo Dutriz”, Cortés dijo qje “hemos llegado esta tarde a un acuerdo mutuo con la dirigencia del 11 Deportivo, he firmado ya mi finiquito, agradecido con don Antonio Salaverría y con los demás miembros de la directiva del 11 Deportivo”.



Y agregó: “Solamente queda esperar para poder reunirnos no sé si al final de esta semana o al principio de la próxima y buscar un acuerdo que nos permita tomar ese reto que se me expresó en su momento y que he valorado mucho tomarlo”.