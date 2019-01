Jordi Alba: "Mi renovación con el Barcelona está parada"

"Es decisión del club. No tengo que esperar nada de nadie. No puedo decir nada más", dijo a GOL el lateral izquierdo azulgrana.

Jordi Alba, lateral izquierdo del Barcelona, aseguró este domingo que su renovación con el club catalán "está parada".

“Mi renovación sigue igual. Tengo la conciencia muy tranquila. Es decisión del club. No tengo que esperar nada de nadie. No puedo decir nada más. Ellos saben lo que piensan de mí", empezó diciendo el ex futbolista del Valencia.

"Lo que queda en mi mano es ayudar al equipo con mis asistencias y mi juego”, agregó el jugador de 30 años, cuyo contrato con la entidad azulgrana acaba en 2020.