Johan Derksen ve las imágenes y se indigna ante la conducta indebida habitual de Arjen Robben

El lunes en «Vandaag Inside» se habló de Arjen Robben. El exinternacional holandés, ahora técnico del FC Groningen Sub-14, se exaltó en la banda, lo que generó comentarios de Johan Derksen y Wilfred Genee.

En abril, Robben, técnico del equipo juvenil del Groningen, ya tuvo un encontronazo con Genee cuando el hijo del presentador jugó contra su equipo.

El partido lo ganó 1-0 el Viktoria, líder de la liga, mientras el FC Groningen era segundo. Al final, Robben discutió con el árbitro y Genee se acercó.

Robben lo empujó y le dijo: «No te metas en esto». Genee se aferró a la valla y no se movió.

Ahora ha surgido otro vídeo en el que se le ve gesticulando y gritando al árbitro. En la mesa de VI se comentan las imágenes.

Derksen toma la palabra: «Es algo estructural en él. Estaba gritando de nuevo a un árbitro cuando no había público alguno. Si esto es un ejemplo para los jóvenes, entonces nunca podrá prohibirles que maldigan y vociferen contra el árbitro», afirma.

“De Snor” cree que el Groningen debe intervenir y pide la destitución de Robben: «No sabe tratar con niños. El club tiene que actuar».

Genee, con quien Robben ya tuvo un altercado en marzo, concluye: «Es lo mismo de hace un mes: entra al campo y sigue con su show, y yo me pregunto: ¿qué está pasando?».







