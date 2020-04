Iván Morales: "Quiero ser el goleador de Colo Colo"

El joven ariete del Cacique se ilusiona con ser el 9 del equipo y pelear también por ese puesto en la Selección.

Iván Morales comenzó el año con la Selección Sub 23 y declarando sobre sus ganas de irse de para tener más minutos, ya que Mario Salas le daba muy pocos. Recuperándose de un desgarro, sufrió una rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que no le permitirá jugar a lo menos hasta agosto, respetando los plazos iniciales. Pero su intención ahora es otra: triunfar en el club que lo formó.

"Tengo una postura muy clara sobre lo que quiero para este año, cuando vuelva de la lesión. Quiero jugar en Colo Colo, volver lo más fuerte posible. Espero terminar jugando. Quiero hacer las cosas bien, en un momento dije lo que dije y no fue muy acertado. Quiero ser el goleador de Colo Colo y voy a lucharla para cumplirlo", señaló en CDF el ariete de 20 años, que juega desde 2016 con el gigante chileno y ha levantado seis títulos oficiales.

El goleador también habló de la salida de Salas con palabras de agradecimiento. Del despedido Comandante, que firmó en Alianza Lima, dijo que "lo voy a recordar como un entrenador que me dejó ciertas cosas en mi juego y como persona. Tuvimos acercamientos en los que me dijo algunas palabras junto a su sicólogo. Lo voy a recordar como un técnico que se dio el tiempo de hablarme cosas que quizás un técnico no tiene que hablar".

Sobre su opción en La Roja adulta, que lo vio debutar ante en 2019 sin demasiada suerte, remarcó que "hay delanteros que han estado siempre en un buen momento, sobre todo en la selección, como lo es Eduardo Vargas y el Nico (Castillo), que ahora está pasando por una lesión bastante complicada. Obviamente me gustaría pelear un puesto con ellos, pero eso se va dando y para estar en la selección hay que estar jugando en el club y eso es lo que pretendo".