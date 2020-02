Iván Morales genera críticas dentro del camarín de Colo Colo

El joven delantero albo sacó ronchas en la vestuario por sus dichos de querer partir.

Que Iván Morales regresara a con un pequeño desgarro luego de defender a la Selección chilena Sub 23 no fue tema. Lo que sí causó indignación en el club albo, tanto en hinchas como en dirigentes, fueron sus polémicas declaraciones donde hizo un llamado al club a "pensar en su carrera" y dejarlo partir.

Y si bien desde Blanco y Negro dicen no tener ofertas por el joven artillero, Morales quiere salir del club por no "tener oportunidades" y ya que en el club prefieren "a los que vienen de fuera".

Una búsqueda de oportunidades que no dieron en el tono, ya que el sub 23 no ha consolidado su carrera en el cuadro del Cacique, pero aún así pide camiseta de titular.

Con relación a estas declaraciones el compañero de Iván, Ronald de la Fuente se refirió a las declaraciones remarcando: "He visto poco a Iván. Lo que piense o crea que debe hacer sobre su carrera es una decisión personal, pero no debe pasar por encima de los dirigentes y el cuerpo técnico".