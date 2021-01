Iturbe confirma que saldrá de Pumas al finalizar el Guardianes 2021

El delantero paraguayo no renovará su vínculo de tres años con Universidad Nacional.

Pumas va iniciando su camino en el Guardianes 2021, buscando repetir el gran campeonato que hicieron el semestre pasado. Sin embargo, un elemento ha anunciado anticipadamente que será su último torneo vistiendo la casaca azul y oro.

En el próximo mes de junio, Juan Manuel Iturbe finalizará su contrato de tres años con Universidad Nacional. Platicando con Récord, el delantero paraguayo confirmó que no ampliará su vínculo con el cuadro capitalino.

"Yo quisiera convertirme en ese jugador importante que Pumas necesita. Espero que este semestre sea lo mejor y poder irme bien, porque sinceramente Pumas a mi me dio mucho y quisiera darle también algo, por eso me predispuse a hacer todo lo mejor y para hacer algo lindo aquí".

Al ser cuestionado respecto a sus metas para este torneo, el paraguayo fue claro: “Vamos a hacer todo lo posible para que eso pueda suceder y ya me mentalicé. Sé que aquí me queda este último torneo, quiero disfrutarlo y aprovechar cada minuto que me toque e irme de la mejor manera de esta institución", aseguró para cerrar.

Iturbe llegó a Pumas para el Apertura 2018, saliendo cedido únicamente en el Clausura 2020 para jugar con Pachuca. Hasta el momento ha disputado 70 partidos con la elástica felina, marcando ocho goles.