Ismael Saibari abandonará el PSV por un mínimo de 60 millones de euros. En Voetbalzone publicamos cada día varias opiniones sobre los principales clubes neerlandeses y también sobre equipos fuera del trío de cabeza. Esta temporada se ha erigido como la estrella del club y su salida en verano parece inevitable. El técnico Peter Bosz asegura que el centrocampista costará al menos 60 millones. ¿Crees que se irá por esa cifra? ¡Déjanos tu opinión!

Nacido en Terrassa (España) de familia marroquí, a los seis años se mudó a Bélgica, donde se formó en las categorías inferiores del KRC Genk antes de fichar por el PSV en 2020.

Debutó con el primer equipo el 1 de noviembre de 2020, en su única aparición en la Eredivisie esa temporada. Fue pieza clave en el Jong PSV de la Keuken Kampioen Divisie y, en la campaña 2022/23, ganó minutos de forma regular en el primer equipo.

Con el tiempo se hizo imprescindible y contribuyó a los tres títulos ligueros consecutivos del PSV.

Goles Asistencias Temporada 2023/24 5 4 Temporada 2024/25 11 11 Temporada 2025/26 14 8

El internacional marroquí está cuajando una temporada espectacular. A falta de cinco partidos para el final, Saibari suma tres goles más que la temporada pasada y es el máximo goleador del club en lo que va de año. El sábado marcó dos goles y dio una asistencia en la victoria 4-3 sobre el FC Utrecht, y el empate 0-0 entre Feyenoord y Volendam al día siguiente permitió al PSV celebrar el título en la jornada 29.

Además de su gran temporada en el PSV, Saibari también brilló con Marruecos: jugó todos los partidos de la Copa Africana de Naciones y marcó en cuartos de final contra Camerún (2-0). El equipo llegó a la final, que perdió 1-0 ante Senegal. Sin embargo, la Confederación Africana de Fútbol otorgó el título a Marruecos tras la retirada de Senegal por discrepancias con el arbitraje.

Bosz afirmó en rueda de prensa que su traspaso debería rondar los 60 millones de euros y que encajaría en la Premier League. Transfermarkt fija su valor en 32 millones, cifra que podría subir de cara al Mundial. Todo apunta a su salida a una gran liga, aunque aún se desconoce el coste del traspaso.