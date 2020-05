Isaac Zelaya espera jugar un año más

El volante oriental tiene 34 años y desea seguir jugando fútbol.

Isaac Zelaya fue dado de baja por Municipal Limeño y tendrá que buscar nuevos horizontes, aunque no tiene ofertas concretas, el experimentado volante, quiere seguir en la Primera División.

“A pesar de mi edad tengo fútbol para dar. Me siento bien físicamente y puedo seguir un año más sin problemas. Ese es mi deseo”, externó el volante de marca, quien jugó en Luis Ángel Firpo, Águila, Alianza, entre otros equipos.

“Uno siente que todavía puede jugar uno o dos torneos más. Ahora, todo depende de los dirigentes sobre si me toman en cuenta. Me doy cuenta que tengo mucho tiempo jugando y eso resta puntos porque algunos prefieren darle el espacio a un jugador joven, lo cual es normal. Yo me siento bien”, agregó Zelaya.