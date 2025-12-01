Inter de Milán vs. Venezia, Copa Italia: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

En Coppa Italia es el momento del Inter. Hemos llegado a los octavos de final, con el equipo de Chivu que sale al campo por primera vez en el torneo 2025/2026 al igual que los otros mejores equipos calificados directamente a esta fase en virtud de la posición en la última temporada de la Serie A (segundo lugar). Frente a ellos, el único equipo que no proviene de la máxima liga, es decir, el Venezia.

El equipo lagunare, descendido en la última temporada, ha superado las rondas preliminares venciendo primero al Mantova y luego al Verona, ganándose así el acceso a los octavos y al desafío en San Siro. Si el equipo de Chivu viene del partido contra el Pisa, el guiado por Stroppa está en plena lucha por el ascenso, con 25 puntos obtenidos y tres victorias consecutivas, la última de ellas el fin de semana, contra el Mantova.

Con el cuadro ya definido, el ganador de Inter-Venezia, prevista a partido único, enfrentará al equipo que salga mejor parado durante Roma-Torino. En caso de empate en el Meazza, habrá directamente penales, dado que se han eliminado los tiempos suplementarios en las últimas temporadas. Si el Inter pasa de ronda, recibirá a Roma o Torino en San Siro en los cuartos de final, mientras que en caso de que pase el equipo lagunare, visitará a Roma o Torino al estar 'de menor categoría' (en Serie B respecto a la máxima serie).

En GOAL puedes encontrar toda la información de Inter-Venezia de Coppa Italia, desde las formaciones y lo último sobre quién juega, hasta cómo ver el partido en directo por televisión y streaming en vivo.

El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México aún no hay transmisión confirmada.

En Sudamérica el duelo será transmitido por DSports y DGO. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+, CBSSN y Fubo Sports.

El partido se disputa este miércoles 3 de diciembre a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Giuseppe Meazza.

México: 14:00 horas

14:00 horas Argentina: 17:00 horas

17:00 horas Estados Unidos:15:00 horas

Noticias sobre el Inter

El Inter ha perdido dos partidos consecutivos contra Milan y Atlético de Madrid, fundamentales para la temporada. Sin embargo, dado el excelente camino después de la última derrota en el Derby d'Italia, las derrotas no han causado graves problemas en la clasificación al equipo milanés, aún entre los favoritos para llegar a los octavos de la Champions sin pasar por los playoffs y en plena lucha por el Scudetto. De esta manera, con el éxito del último partido oficial, contra el Pisa, la cima está nuevamente a -1, también en virtud de la derrota del líder Roma, superado por Napoli y Milan.

La plantilla del Inter es en teoría la mejor de la Serie A, capaz de luchar en varios frentes: también en la Coppa Italia, después de haber sido eliminada por el Milan la temporada pasada, será una de las favoritas para la victoria final.

Noticias sobre el Venezia

Después de descender a la B, el equipo lagunero es uno de los favoritos para el inmediato regreso a la Serie A. En verano se creó la mezcla adecuada entre expertos y jóvenes, pero sobre todo en el banquillo llegó un experto en promociones como Stroppa, quien estuvo al frente de la Cremonese en la última temporada.

Segundo mejor ataque del campeonato de la Serie B, el Venezia puede contar con varios jugadores capaces de encontrar la red, y no con un único goleador en quien confiar en caso de necesidad (los máximos goleadores son Yeboah y Adorante, con cuatro tantos cada uno).

Forma

Después de perder por la mínima contra el Atlético de Madrid en Champions, cayendo por primera vez en campo europeo y nuevamente después del Derby que ganó el Milan, el equipo de Chivu jugó contra el Pisa para la jornada 13 de la A, contra el Pisa. El doblete de Lautaro, ahora máximo goleador de la Serie A, permitió al equipo de Chivu olvidar el derbi perdido por el gol de Pulisic y la derrota contra los Colchoneros.

El equipo de Stroppa ha ganado los últimos tres partidos de la Serie B, incluido el del 29 de noviembre contra el Mantova. Para los laguneros, el éxito de 3-0 nunca estuvo en discusión, con Hainaut y Adorante anotando los tres goles.

El Inter ha ganado la mayoría de los partidos contra el Venezia. Los antecedentes entre los equipos favorecen ampliamente al equipo milanés, con 23 victorias contra las 7 de los venecianos. Completan el cuadro de los últimos partidos jugados también 6 empates.

El Inter ha ganado seis de los últimos siete partidos jugados, con el último éxito de los venecianos llegando en el lejano 1999. Hace dieciséis años fue un año afortunado para el Venezia, dado el éxito por 1-0 en la ida de la temporada 1999/2000 y el 3-1 en el regreso de la temporada 1998/1999.

Clasificación

El Inter está en plena lucha por el Scudetto en la Serie A, por enésima vez. Antes del parón alcanzó la cima del torneo después de bastante tiempo, logrando así hacer olvidar las primeras jornadas decepcionantes del campeonato. Tras el decimotercer puesto, Barella y sus compañeros ahora están a un punto del primer lugar ocupado por Milan y Napoli.

El Venezia se encuentra en plena zona de playoffs, a pocos puntos del primer lugar: con Stroppa en el banquillo y varios jugadores importantes en el equipo, la sociedad veneciana apunta a obtener la promoción directa a la Serie A, o al menos a través de las últimas fases post-campeonato de la próxima primavera.