Serie A
team-logoInter Milán
Giuseppe Meazza
team-logoLazio
Mira el partido (México y Sudamérica)Mira el partido (España)
Andrés Roberto Flores Bocanegra

Inter de Milán vs. Lazio, Serie A: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Serie A entre Inter de Milán y Lazio, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Inter de Milán recibe a Lazio este domingo 9 de noviembre a las 20:45 horas (España) en el estadio Giuseppe Meazza, por la décima primera jornada de la temporada 2025-2026 de la Serie A.

Sigue aquí en directo el Inter de Milán vs. Lazio de la Serie A 2025-26

Los Nerazzurri llegan al compromiso después de vencer por marcador de 2-1 a Hellas Verona en la fecha 10, con gol de Piotr Zielinski y un autogol de Martin Frese. El equipo dirigido por Cristian Chivu es segundo en la clasificación con 21 puntos.

Por su parte, las Águilas derrotaron por 2-0 a Cagliari en su más reciente partido de liga, con anotaciones de Gustav Isaksen y Mattia Zaccagni. El cuadro a cargo de Maurizio Sarri es octavo en la tabla con 15 unidades.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Inter de Milán vs Lazio, Serie A 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONACANAL O STREAMING
EspañaDAZN
SudaméricaDisney+
MéxicoESPN, Disney+
Estados UnidosParamount+

El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México se podrá seguir por ESPN y Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Inter de Milán vs Lazio

crest
Serie A - Serie A
Giuseppe Meazza

El partido se disputa este domingo 9 de noviembre a las 20:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Giuseppe Meazza.

  • México:13:45 horas
  • Argentina:16:45 horas
  • Estados Unidos:14:45 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Inter Milán contra Lazio alineaciones

Inter MilánHome team crest

3-5-2

Formación

4-3-3

Home team crestLAZ
1
Y. Sommer
95
A. Bastoni
15
F. Acerbi
25
M. Akanji
2
D. Dumfries
32
F. Dimarco
23
N. Barella
20
H. Calhanoglu
8
P. Sucic
10
C
L. Martinez
14
A. Bonny
94
I. Provedel
77
A. Marusic
34
M. Gila
29
M. Lazzari
13
A. Romagnoli
32
D. Cataldi
8
M. Guendouzi
26
T. Basic
10
C
M. Zaccagni
18
G. Isaksen
19
B. Dia

4-3-3

LAZAway team crest

INT
-Alineación

Suplentes

Manager

  • C. Chivu

LAZ
-Alineación

Suplentes

Manager

  • M. Sarri

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Noticias del Inter de Milán

Los Nerazzurri confirmaron la compra del estadio San Siro junto al AC Milán, con la idea de derribar el histórico inmueble y construir uno nuevo.

Además, el Inter ganó a mitad de semana en la Champions League, donde es uno de tres equipos con paso perfecto en la competición.

Noticias de la Lazio

Las Águilas se encuentran en un buen momento, sin derrotas en sus últimos cinco juegos, hasta el punto de colocarse entre los ocho mejores del calcio, a solo tres puntos de distancia de los puesto para clasificar a las competiciones continentales.

Cómo llegan al partido

INT
-Formulario

Gol marcado (encajado)
12/5
Partidos de más de 2.5 goles
5/5
Ambos equipos anotaron
3/5

LAZ
-Formulario

Gol marcado (encajado)
6/3
Partidos de más de 2.5 goles
1/5
Ambos equipos anotaron
1/5

Historial de Enfrentamientos Directos

INT

Últimos partidos

LAZ

3

Victorias

2

Empates

0

Victorias

14

Goles marcados

3
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
2/5

Clasificación

Enlaces útiles

