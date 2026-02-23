Goal.com
Francesco Schirru

Inter de Milán vs. Bodo/Glimt, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Tras la derrota por 3-1 sufrida en Noruega, el Inter recibe al Bodo/Glimt en el partido de vuelta del playoff de la Champions League: en juego están los octavos, todo o nada para los nerazzurri.

Ganar, y no por poco. El Inter tiene una sola misión en el partido del martes contra el Bodo/Glimt, equipo noruego que en la ida de los playoffs se impuso por 3-1 a Esposito y compañía. Partido a vida o muerte para los nerazzurri, que esperan poder remontar y pasar así a los octavos de final de la Champions League, donde se enfrentarían a uno entre el Sporting de Lisboa y el Manchester City.

Visto el 3-1 de la ida, no bastará con ganar por dos goles para estar seguros de pasar de ronda: con un 2-0, un 3-1 o un 4-2 el partido iría a la prórroga y eventualmente a los penaltis, mientras que para clasificarse directamente hace falta lograr la victoria por tres o más goles de diferencia.

Primer equipo italiano en saltar al campo, el Inter no es el único que debe remontar: también Juventus y Atalanta fueron derrotadas en el partido de ida y el miércoles intentarán remontar respectivamente al Galatasaray (5-2) y al Borussia Dortmund (2-0).

Cómo ver Inter de Milán vs Bodo/Glimt, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones 3, mientras que en México se podrá seguir por HBO MAX.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN y Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de TUDN, Paramount+, ViX y UniMás, con ESPN 2 y Disney+ como la opción para Centroamérica.

Cómo ver en cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos con tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de los GOAL sobre las mejores VPN para streaming de deportes.

Hora de inicio del partido Inter de Milán vs Bodo/Glimt

El partido se disputa este martes 24 de febrero a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Giuseppe Meazza.

  • México: 14:00 horas
  • Argentina: 17:00 horas
  • Estados Unidos: 15:00 horas (tiempo del este)

Noticias de equipos y alineaciones

Inter Milán contra Bodoe/Glimt alineaciones probables

Lesiones y jugadores suspendidos

Posibles alineaciones Inter-Bodo

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Darmian, Zielinski, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Esposito. Entrenador: Chivu.

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Fet; Blomberg, Hogh, Hauge. Entrenador: Knutsen

Forma de Inter y Bodo

Antecedentes Inter-Bodo

Clasificación de Inter y Bodo

