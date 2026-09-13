Inter vs Udinese: detalles del partido

Serie A - Jornada 4 14 sept 2026 - 14:45 Giuseppe Meazza

El Inter de Milán y el Udinese Calcio se enfrentarán el 14 de septiembre de 2026 a las 18:45 GMT (14:45 EST / 19:45 BST / 20:45 SAST).

La Serie A del lunes por la noche llega a Milán

El Inter de Milán regresa a casa para recibir al Udinese Calcio en San Siro y cerrar la jornada 4 de la temporada 2026/27 de la Serie A. Tras una trepidante victoria doméstica ante el Napoli y un exigente viaje europeo entre semana, el Inter buscará asegurar otro triunfo en casa para mantener su buen arranque cerca de lo más alto de la tabla. Para el Udinese, viajar a Milán después de una derrota en el tramo final supone una gran oportunidad para reaccionar y poner a prueba su solidez defensiva ante una de las delanteras más potentes de la Serie A.

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La remontada de cinco goles del Inter ante el Napoli

El Inter de Milán afronta el duelo liguero del lunes después de lograr una dramática victoria por 3-2 sobre el SSC Napoli en San Siro en la jornada 3, el 5 de septiembre. Después de verse 2-0 abajo al inicio de la segunda parte, Lautaro Martínez inició la remontada en el minuto 56 antes de que Marcus Thuram empatara el marcador en el minuto 82. Martínez completó la remontada con el gol de la victoria en el tiempo añadido del minuto 90, asegurando los tres puntos en un duelo clásico.

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El derrumbe final de Le Zebrette contra la Lazio

El Udinese Calcio viaja hacia el oeste en busca de reajustarse después de sufrir una frustrante derrota en casa por 2-1 ante la S.S. Lazio en el Bluenergy Stadium en la jornada 3, el 7 de septiembre. El centrocampista Jesper Karlström adelantó al Udinese al comienzo de la segunda parte, en el 49', pero la Lazio reaccionó con goles de Davide Frattesi, en el 75', y Albert Guðmundsson, en el 88', para llevarse la victoria. El resultado deja al equipo de Kosta Runjaić decidido a reforzarse defensivamente en los tramos finales de los partidos.

Potencia ofensiva contra el bloque bajo de los friulanos

Históricamente, el Inter de Milán ha mantenido un fuerte dominio como local en este enfrentamiento, pero el planteamiento físico del Udinese siempre supone un desafío incómodo. La sala de máquinas del centro del campo del Inter, liderada por Hakan Çalhanoğlu y Nicolò Barella, intentará controlar el ritmo y abastecer a Lautaro Martínez, mientras que el Udinese confiará en los contraataques liderados por Jesper Karlström y Keinan Davis. Con puntos vitales de la liga en juego, el choque del lunes por la noche promete intensidad desde el pitido inicial.

Posibles onces iniciales

Inter de Milán: J. Martinez; Akanji, Stones, Bastoni; Diouf, Zielinski, Calhanoglu, Jones, Dimarco; L. Martinez, Esposito

Udinese: Okoye; Abankwah, Kabasele, Ebosse; Vojvoda, Karlstrom, Miller, Kamara; Ekkelenkamp, Gomez; Davis

Noticias de los equipos y plantillas

Cristian Chivu no tiene bajas confirmadas por lesión o sanción en el equipo local de cara a este encuentro, aunque se esperan novedades más cerca del inicio debido al apretado calendario de la plantilla, que incluye el viaje de Champions League a Madrid unos días antes.

El Udinese volverá a no contar con Nicolo Zaniolo, que se ha perdido las primeras semanas de la temporada por lesión. Matteo Palma, Alessandro Zanoli y Oumar Solet también están fuera para Kosta Runjaic, con Solet entre los que sufrieron un problema físico durante la derrota ante la Lazio. Se añadirán más actualizaciones sobre la plantilla a medida que estén disponibles.

Forma

El Inter ha ganado sus cinco partidos más recientes en todas las competiciones, con un pleno de cinco victorias. Su último encuentro fue el triunfo por 3-2 ante el Napoli en la Serie A el 5 de septiembre, y esta temporada también ha derrotado al Cagliari por 1-0 y al Monza por 4-1 en la liga. Las victorias de pretemporada ante el Real Betis y la Juventus completan esa racha. El Inter ha marcado 10 goles y ha encajado cuatro en esos cinco partidos.

Los últimos cinco resultados del Udinese muestran un balance de tres victorias, un empate y una derrota. Su partido más reciente terminó con una derrota en casa por 1-2 ante la Lazio el 7 de septiembre, con Gudmundsson saliendo desde el banquillo para decidir el encuentro. Antes de eso, ganó al Monza por 2-3 fuera de casa y empató 1-1 con el Como en la jornada inaugural. El Udinese también avanzó en la Coppa Italia tras vencer al Venezia por 2-1 y al Calcio Padova por 1-0 en rondas anteriores.

Historial de enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos equipos fue un partido de la Serie A en enero de 2026, cuando el Inter ganó 1-0 en el campo del Udinese. En los cinco cara a cara más recientes, el Inter ha ganado cuatro veces por una victoria del Udinese, y el único triunfo de los friulanos llegó en el Giuseppe Meazza en agosto de 2025, cuando lograron un 2-1. El Inter ha marcado nueve goles en esos cinco enfrentamientos y ha encajado cinco.