Inter de Milán sube la puntería para fichar a Alexis Sánchez

Desde Italia aseguran que el cuadro de la Serie A está dispuesto a asumir la mayor parte del salario del chileno para conseguir su salida del United.

Luego de varios días de negociaciones, al parecer, el futuro de Alexis Sánchez estaría cerca de definirse. Y es que según reportan desde , el acuerdo entre e por la carta del atacante chileno se sellaría en las próximas horas.

Según afirma el periodista italiano Gianluca Di Marzio, uno de los principales especialistas en materia de mercado de fichajes de la península, el conjunto que dirige Antonio Conte habría elevado la cifra inicial, aumentando a cinco millones de euros la oferta por el Niño Maravilla.

Este ofrecimiento estaría cerca de tener la aprobación de los Diablos Rojos, que incluso podrían confirmar el traspaso durante esta jornada, pese a que se especuló que la lesión de Anthony Martial podría frenar la operación, pues alteraría los planes de Ole Gunnar Solskjaer y sus opciones en ofensiva. Y pese -también- a los deseos de los fanáticos de seguir contando con el máximo artillero de La Roja en Old Trafford.

Solskjaer y el futuro de Alexis Sánchez: "Si hay una oferta buena para el club y para él, partirá"

De este modo, el cuadro Nerazzurri -que debutó este lunes en la con goleada 4-0 sobre el Lecce, con una anotación del belga Romelu Lukaku, desembolsará US$ 5,5 millones de los US$ 13,3 millones por año que debe recibir el nacido en Tocopilla por el plazo que le resta por cumplir en la tienda de los ingleses. A esto se suma la rebaja del sueldo de Sánchez por no cumplimiento de metas desde su arribo del inglés.

El diario la Gazzetta dello Sport, por su parte, aseguró que "Marotta espera cerrarlo en cosa de horas". "Hubo contactos durante esta mañana entre el Manchester United y el Inter por Alexis Sánchez. Existe línea directa entre los directivos Nerazurri con el agente del chileno, Felicevich, y el director deportivo de Inter espera cerrarlo durante las próximas horas", consignan en una nota que se titula "Sánchez, acuerdo a un paso".

Cabe recordar que tras la derrota frente al , que dejó al United en la quinta plaza de la Premier League, el DT noruego volvió a referirse a la situación que vive el tocopillano en el plantel británico y otra vez dejó abierta la posibilidad de que el atacante no se vaya de Manchester.

"Alexis es un jugador de calidad y no tenemos muchas opciones", dijo el estratega, agregando que "si hay una oferta lo suficientemente buena para el club y para él, partirá. Si no, es nuestro jugador y ha estado entrenando bien. No hay duda sobre su calidad tampoco, así es que veremos", indicó el entrenador que optó por no citarlo para ese compromiso.