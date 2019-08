Hinchas del Manchester United quieren que Alexis Sánchez se quede

Una encuesta a los aficionados de los Diablos Rojos arrojó que un 60 por ciento desea que el chileno no se mueva de Old Trafford.

El futuro de Alexis Sánchez en el sigue siendo incierto. Y es que la lesión en un muslo de Anthony Martial podría complicar su traspaso al .

El atacante francés se lesionó en el último duelo de los Diablos Rojos, en la derrota 2-1 ante el y, según reportó The Guardian, esto podría alterar los planes de Ole Gunnar Solskjaer y sus opciones en ofensiva, en caso de que el Niño Maravilla emigre a .

De hecho, apuntan a que la escuadra de Old Trafford está esperando los resultados de los exámenes médicos del galo para reanudar las conversaciones con los neroazzurri. “Esperemos que no sean tan malos (los resultados) y tal vez podamos hacer que entrenen durante la semana”, reconoció el noruego.

Y en respuesta a lo anterior, y del inicio opaco de los rojos en la Premier League, con un triunfo, un empate y una derrota, el diario inglés Manchester Evening News consultó a los fanáticos si el club debe desprenderse o no del nacido en Tocopilla, donde el 60% de los participantes eligieron la opción de que el formado en se quede, mientras que el 40 por ciento restante quiere que emigre.

Solskjaer y el futuro de Alexis Sánchez: "Si hay una oferta buena para el club y para él, partirá"

Cabe recordar que tras la derrota frente a las Águilas, que dejó al United en la quinta plaza de la competencia, Solskjaer volvió a referirse a la situación que vive el máximo artillero de La Roja en el plantel británico y otra vez dejó abierta la posibilidad de que el atacante no se vaya de Manchester.

"Alexis es un jugador de calidad y no tenemos muchas opciones", dijo el estratega, agregando que "si hay una oferta lo suficientemente buena para el club y para él, partirá. Si no, es nuestro jugador y ha estado entrenando bien. No hay duda sobre su calidad tampoco, así es que veremos", indicó el entrenador que optó por no citarlo para ese compromiso.