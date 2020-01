Iniesta pone en duda el fichaje de Neymar: "¿Es necesario?

Andrés Iniesta está en tras una temporada intensa con el Vissel Kobe con el que empezó 2020 ganando la Copa Emperador frente al Kashima Antlers (2-0) en la despedida de Villa del fútbol.

Preguntado por su futuro, aunque aún le quedan dos años en , se mostró ilusionado y dejando la puerta del Barça abierta de par en par.

"Me quedan dos años de contrato y no sé después si tendré ilusión o fuerza para continuar un año más. Ser entrenador es algo que me va apeteciendo. (cuando cuelgue las botas) me encantaría volver al Barça en algún momento de mi vida porque es mi casa , pero estamos hablando de hipótesis. Me siente aún futbolista y me encanta".