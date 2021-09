Iniesta, en Goal: "Laporta me transmite mucha confianza, le deseo lo mejor en el Barça"

Un cuarto de siglo después de su mudanza a Barcelona, Andrés analiza su presente, su posible regreso y la actualidad del Barça: Koeman, Xavi, Messi...

El viernes pasado, coincidiendo con el vigesimoquinto aniversario del día en que se presentó en La Masia para, se dice fácil ahora, hacer historia con el Barcelona, Andrés Iniesta (Fuentealbilla, 1984) atendió a Goal durante 30 minutos. En esta primera parte de la conversación, el mito del club azulgrana y de la Selección Española imagina su futuro y repasa la salud del equipo de su corazón.

Se cumplen 25 años de su llegada a La Masia, fábrica de jugadores y también de personas.

Ya da un poco de vértigo porque son muchos años, pero sin duda fue un paso muy importante en mi vida no sólo a nivel deportivo, sino personal porque luego vino todo lo que ha venido. Siempre lo recuerdo como algo increíble. En todos esos años allí, por simplificarlo, viví momentos muy buenos y muy duros al inicio por separarme de mi familia, pero es sin duda lo mejor que me ha pasado en la vida.

¿Qué consejo le daría a los chicos y chicas de hoy en día?

Es difícil dar consejos personalizados porque cada uno tiene su historia, su entorno y su forma de hacer las cosas. Tampoco es lo mismo lo que viví hace 25 años que lo que viven ahora todos los chicos y chicas. Están en el mejor lugar para crecer y es lo que tienen que valorar y tener en cuenta. Yo lo que hice fue tomármelo 100% en serio, saber que era un reto, un sueño, algo que quería conseguir por mí y por mi familia. Tuve una confianza ciega en mis posibilidades.

"Me gustaría, y creo que lo haré, sacarme el título de entrenador"

Para cuando se retire, ¿mejor trabajar con ellos o en la élite?

Hay días que piensas en querer entrenar, otros que no… No sé. Estando en activo se me hace difícil visualizar algo. Sí que es cierto que tengo que ir pensándolo y viendo qué posibilidades hay. Lo que me gustaría, y lo que creo que haré, es sacarme el título de entrenador. Hacer planes a largo futuro es complicado porque no sabes qué capacidades tendrás para hacer una cosa u otra, el sitio en el que podrás estar, la gente que estará en ese lugar para contar contigo o no… Me gustaría estar ligado al fútbol porque es mi vida, lo ha sido y espero que lo siga siendo de otra manera.

Sobre las personas, ahora está Laporta. ¿Se ve ahí? No sé si sigue en vigor su contrato vitalicio…

Es que no es en lo que yo me vea, sino que se den estas variantes o no. Si llegara el momento, se valoraría. Lo que puedo decirte es que me encantaría volver al Barça, está clarísimo. Pero no porque haya estado ahí jugando, por el apellido…, sino porque pueda ser útil y tener la capacidad para ayudar al Barça en otro ámbito. Eso sí que me gustaría.

¿Le ha tirado la caña Laporta ya?

Laporta me transmite mucha confianza y en este sentido le deseo todo lo mejor. Pero hablar ahora de situaciones hipotéticas a uno o dos años no tiene sentido. Lo único que deseo es que el Barça vuelva a encontrar esa línea positiva en todos los sentidos, futbolístico e institucional. A día de hoy eso es lo que me haría más feliz.

¿Se entera desde allí de todo lo que ha ocurrido en estos últimos años?

Pese a la lejanía, evidentemente lo sigo como puedo. Los partidos son muy complicados de ver en directo por los horarios. Luego sí que ves los resúmenes, ciertas informaciones y estoy en contacto con varios compañeros, que hablamos bastante.

¿Con quién?

Con Jordi [Alba] y con Busi [Busquets] es con los que más hablo normalmente. Hablamos de todo, no sólo de fútbol.

Koeman está siempre en el disparadero, como suele ocurrir con los entrenadores en el fútbol. ¿Merece más confianza?

El entrenador del Barça sabe que siempre está predispuesto a todas las situaciones. El momento en el que entró el míster, está claro, no fue fácil, ni lo es ahora. Todo necesita su periodo. Ojalá tenga suerte y el equipo encuentre esa línea y buenas sensaciones, que seguro que lo hará.

"La situación que se dio con Messi no fue fácil de asimilar"

¿Está Xavi preparado para sucederle, sea en seis meses, un año o cinco?

Yo creo que sí. Si preguntas si me imagino a Xavi en el banquillo del Barça, sin que se malinterprete como dices con que tenga que ser ahora, todo el mundo coincidiría en que sí. Sobre todo porque se ha estado preparando y está capacitado. Tiene la confianza para afrontar ese reto.

¿Cómo siguió el proceso de salida de Messi, de la que hay diferentes teorías sobre el culpable?

Lo único que puedo es valorarlo desde fuera, lo que pasó o no sólo lo saben las personas que estuvieron directamente ahí. Se me hace extraño, como supongo que a muchas personas, ver a Leo con otra camiseta. Mi deseo hubiese sido que continuara, que era lo que uno quería, pero a veces las cosas cambian, hay que tomar otros caminos y cada uno tirar por lo suyo. Evidentemente, la situación que se dio no fue fácil de asimilar.

¿Ha hablado con él?

No, no, no he hablado.

Y usted, ¿se vio en algún momento fuera del Barcelona?

No… puf… mmm… Quizá los primeros años, cuando empecé, no estaba jugando mucho y se hablaba de cesión o no cesión, pero creo que era algo más externo. Tenía claro que quería triunfar en el Barça, con todo lo que me había costado llegar al primer equipo. Persistí, fui paciente esperando las oportunidades y luego todo fue muy bien. Nunca me planteé el cambiar, quería colgar las botas en Barcelona, siempre fue mi pensamiento; pero no sabía que llegaría un día en el que sentiría que quería seguir jugando y también que no podía hacerlo en el Barça, y por eso cambié. Ojalá me hubiera durado esa fuerza, ese deseo y todo para seguir ahí.

¿Cómo se imagina la mezcla de Messi con Neymar y Mbappé?

El PSG tiene un equipazo en todas las líneas. Esos grandísimos jugadores sólo pueden hacer cosas buenas cuando se juntan. Luego hay que ver cómo evolucionan como equipo y hasta dónde pueden llegar; hay otros equipos grandísimos en Europa que están haciendo las cosas muy bien. Pero en el PSG no sólo están estos tres jugadores en ataque, la plantilla es de un nivel altísimo.