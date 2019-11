Ídolos, refuerzos y proyectos: qué ofrece cada candidato de Boca

Hoy vi la conferencia de Daniel Angelici, y creo que el ídolo de un club, como Riquelme, no puede escuchar ofertas y venderse al mejor postor. Yo jamás lo hice. Los dólares no pueden pesar más que las convicciones.

A post shared by Diego Maradona (@maradona) on Nov 22, 2019 at 9:36am PST