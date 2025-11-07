Houston Texans vs Jacksonville Jaguars: previa, pronósticos, cuotas, entradas, transmisión en vivo, Fantasy Football y últimas noticias

Los Jacksonville Jaguars y Houston Texans se enfrentan el domingo en el NRG Stadium en un importante enfrentamiento de la Semana 10 de la NFL.

Jacksonville llega al encuentro después de una dramática victoria fuera de casa 30-29 sobre los Raiders, sobreviviendo al fallido intento de dos puntos de Las Vegas en el tiempo extra.

Los Texans, por otro lado, buscan recuperarse después de una dura derrota 18-15 ante los Denver Broncos, lo que los lleva a un récord de 3-5 en la temporada.

Horario de inicio entre Houston Texans y Jacksonville Jaguars

Los Texans y los Jaguars se enfrentarán en la Semana 10 de la temporada de la NFL en el NRG Stadium, Houston, Texas, el domingo 9 de noviembre, comenzando a la 1:00 pm ET.

Noticias del equipo Houston Texans

Los Houston Texans estarán sin su estrella mariscal de campo este fin de semana. El entrenador en jefe DeMeco Ryans confirmó que C.J. Stroud ha sido descartado para el enfrentamiento del domingo contra los Jacksonville Jaguars ya que permanece en el protocolo de conmociones de la liga.

Se dice que Stroud se siente "un poco mejor" después de que su cabeza golpeara el césped tras un impacto en la derrota de la semana pasada contra los Broncos, pero la recuperación no ha avanzado lo suficiente como para despejarlo para la acción. Los Texans están optando por la precaución, y con razón, cuando se trata de la salud a largo plazo de la piedra angular de la franquicia. Con Stroud fuera de juego, el veterano suplente Davis Mills tomará el control como mariscal de campo.

Stroud ha estado afilado, lanzando para 1,702 yardas con 11 touchdowns y cinco intercepciones mientras conecta el 66.5% de sus pases, pero su estado sigue siendo incierto para el domingo. Nico Collins encabeza el grupo de receptores con 414 yardas y tres touchdowns en 33 recepciones, y Dalton Schultz ha añadido 385 yardas como objetivo confiable. En el terreno, Nick Chubb ha registrado 355 yardas en 91 intentos, encontrando la zona de anotación dos veces. Los Texans también han ganado tres de sus últimos cinco partidos, logrando importantes victorias sobre San Francisco, Tennessee y Baltimore.

La defensa de Houston prospera con la presión y una cobertura ajustada, creando dolores de cabeza para los mariscales de campo rivales. Will Anderson Jr. ha sido una amenaza desde el borde con seis capturas, mientras que Jalen Pitre ha logrado tres intercepciones. El esquinero Kamari Lassiter lidera el equipo con 54 tacleadas, anclando una unidad que ha permitido 27 puntos o menos en cuatro de sus últimos cinco juegos. Agregue la consistencia del pateador Ka’imi Fairbairn, quien ha convertido 22 de 25 goles de campo, y está claro que la defensa y los equipos especiales de Houston han sido clave para mantenerlos competitivos.

Informe de Lesiones de los Texans: Darrell Taylor – cuestionable, Christian Harris – cuestionable, Ed Ingram – cuestionable, Tytus Howard – cuestionable, C.J. Stroud – cuestionable

Noticias del equipo Jacksonville Jaguars

Un puñado de nombres notables quedaron en la banca, con Brian Thomas Jr. encabezando la lista de jugadores que no participaron. Thomas Jr. está lidiando con lo que se describe como un "esguince de tobillo alto de bajo grado". No es ideal, pero todavía hay una posibilidad realista de que juegue este fin de semana, aunque podría no estar al 100% si lo hace. A él se unen en la lista de no participantes el esquina Jourdan Lewis (cuello), el ala cerrada Hunter Long (cadera/rodilla), y el guardia izquierdo Ezra Cleveland (rodilla/tobillo).

Trevor Lawrence ha lanzado para 1,840 yardas, acumulando nueve touchdowns y seis intercepciones mientras completa el 59.7% de sus pases esta temporada. En el suelo, Travis Etienne Jr. sigue siendo el caballo de batalla, acumulando 598 yardas por tierra en 119 acarreos con dos anotaciones, promediando casi 75 yardas por juego. En el ataque aéreo, Thomas Jr. lidera con 30 recepciones para 420 yardas y un touchdown, mientras que Parker Washington ha contribuido con 297 yardas por aire. Los Jaguars han ganado tres de sus últimos cinco partidos, logrando victorias importantes sobre Kansas City y San Francisco en el camino.

Defensivamente, Jacksonville ha sido sólido, manteniendo a los oponentes en 20 puntos o menos en tres de esos últimos cinco encuentros y forzando cambios de balón clave en el proceso. El linebacker Foyesade Oluokun ancla la defensa con 66 tackles, y Arik Armstead ha proporcionado una presión constante al frente con 3.5 capturas.

Informe de Lesiones de los Jaguars: Dyami Brown – cuestionable, Ezra Cleveland – cuestionable, Brian Thomas Jr. – cuestionable, Jourdan Lewis – cuestionable

Ver y transmitir en vivo Texans vs Jaguars en los EE. UU.

El partido Texans vs Jaguars en la Semana 10 de la temporada 2025 de la NFL se transmitirá en vivo por CBS. Si has cortado el cable, los aficionados también pueden ver la cobertura enParamount+ y Fubo (¡Prueba gratis hoy!).

Pronto se darán a conocer más detalles sobre dónde ver el partido en los Estados Unidos, incluidas las opciones de transmisión, así que mantente atento a nuestra cobertura dedicada.

Ver y transmitir en vivo Texans vs Jaguars en todo el mundo

Para los aficionados fuera de los EE.UU. que buscan mantenerse conectados con la acción, NFL Game Pass en DAZN es el ticket definitivo. Ofrece más de 200 enfrentamientos de temporada regular y playoffs, cobertura completa del Super Bowl, además de acceso a NFL Network, NFL RedZone, y mucho más para mantenerte conectado todo el año.

Para eludir las restricciones regionales o acceder al juego si estás viajando al extranjero, puedes ver la acción utilizando una Red Privada Virtual como ExpressVPN.

Cómo comprar entradas para Texans vs Jaguars

El enfrentamiento entre los Texans y los Jaguars está programado para el Hard Rock Stadium en Houston, Texas, un lugar que alberga hasta 72,220 aficionados y promete un ambiente ardiente el día del juego.

Las entradas ya están disponibles en StubHub, con precios de entrada a partir de $386. A partir de ahí, los precios suben a través de diferentes niveles: $300, $400, $500, $600, $700, $800, $900, $1,000, y se estiran hasta los rangos premium de $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, y llegando al máximo de $10,406 para los mejores asientos de la casa.

Consulta el enlace a continuación para el desglose completo de cómo comprar entradas para los juegos de la NFL.

Texans vs Jaguars Fantasy Football

La defensa de los Jaguars tiende a ser una de esas opciones de fantasía de "usar cuando las vibraciones son correctas", y las vibraciones parecen bastante sólidas de cara a Houston. Con C.J. Stroud en el protocolo de conmociones cerebrales, los Texans están apostando por el suplente Davis Mills, y eso por sí solo inclina el enfrentamiento en gran medida a favor de Jacksonville. Si estás buscando defensas esta semana, es difícil no marcar a los Jags con un resaltador grueso.

Ofensivamente, Trevor Lawrence tuvo una de esas actuaciones donde el marcador dice "bien", pero a simple vista dice "podría haber sido mucho más limpio". Completó 23 de 34 pases para 220 yardas y una intercepción, pero la salvación vino en forma de dos touchdowns por tierra en jugadas diseñadas cerca de la línea de gol. La ofensiva se atascó en la zona roja con demasiada frecuencia, con penaltis y errores de ejecución prolongando series que deberían haber terminado en seis puntos. Hay esperanza de que la reciente incorporación de Jakobi Meyers le dé a Lawrence una manta de seguridad confiable, especialmente considerando el historial de Liam Coen con receptores de ranura, así que, aunque puede que no eleve inmediatamente el techo de Lawrence, definitivamente no perjudica el estatus de Meyers en fantasía.

Mientras tanto, Travis Etienne Jr. (9.3 puntos de fantasía proyectados) manejó silenciosamente su papel. El corredor veterano logró su mejor marca de la temporada con cinco recepciones y continuó mostrando valor en el juego de pase. En el año, ha acumulado 598 yardas por tierra y atrapado 19 pases para 111 yardas con tres anotaciones totales en ocho juegos. Se perfila como un RB2 estable en la Semana 10 contra Houston, tal vez no un ganador de liga, pero absolutamente jugable.

Por otro lado, Nico Collins (9.5 puntos de fantasía proyectados) sigue siendo uno de los activos en fantasía más intrigantes y ligeramente frustrantes. El talento es innegable, el rol es seguro y el enfrentamiento de esta semana es decente. ¿La trampa? La incertidumbre en la posición de mariscal de campo. Con Mills probablemente al frente y la línea ofensiva de los Texans aún permitiendo presión, el techo de Collins sufre una caída notable a corto plazo. Dicho esto, su perspectiva a lo largo de la temporada es atractiva si Stroud regresa, convirtiéndolo en un activo sólido y una compra astuta a bajo precio para los managers que planean más allá de esta semana.

Predicciones del Juego Texans vs Jaguars

El ataque terrestre de Jacksonville, liderado por Travis Etienne, les da una clara ventaja, especialmente con sus sólidas actuaciones fuera de casa. Mientras que la defensa de Houston puede hacer las cosas interesantes con su agresiva presión al pasador y su habilidad para forzar pérdidas de balón, la ausencia de C.J. Stroud podría resultar costosa. Si el mariscal de campo novato no puede jugar, se espera que la defensa de los Jaguars se enfoque en detener el ataque terrestre de los Texans y mantenga una presión constante sobre el mariscal de campo suplente.

Predicción: Los Jacksonville Jaguars toman el control y salen victoriosos, 20-13.

Probabilidades de apuestas Texans vs Jaguars

Spread

Jaguars +1.5 (-112)

Texans -1.5 (-108)

Línea de dinero

Jaguars: +105

Texans: -125

Total

37.5 (Más de -112/Menos de -108)