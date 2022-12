Historial de la selección de España en los octavos de final de la Copa del Mundo

El bagaje de España en octavos: cuatro victorias y tres KO en la Copa del Mundo

¿Cómo le ha ido a la selección española históricamente en octavos de final de la Copa del Mundo? Pues ha habido de todo. Partidos espectaculares certificando el pase a cuartos y decepciones tremendas donde España se ha ido para casa antes de tiempo. De hecho, desde que existe el formato de la Copa del Mundo con ronda de octavos, España ha conseguido pasar a cuartos en 4 ocasiones y se ha ido para casa en otras 3.

México 86: "Oa, oa, oa, El Buitre a La Moncloa"

Tras cuatro mundiales seguidos cayendo en la fase de grupos, España alcanzó el cruce de octavos y jugó su partido más brillante en la historia de la Copa del Mundo. Con Emilio Butragueño haciendo el partido de su vida y marcando cuatro goles, España machacó a loa gran favorita para ganar el torneo, Dinamarca, en Querétaro, por 5-1. Aquella noche a afición española tomó las calles de Madrid y se cantó "Oa, oa, oa, el Buitre, a La Moncloa". En cuartos, Bélgica echó a España en los penaltis tras el fallo de Eloy Olalla.

Italia 90: "Pixie" Stojkovic nos arruina

Tras conseguir el pase como primera de grupo, España, bajo la dirección de Luis Suárez, no pudo superar a Yugoslavia en un partido realmente desafortunado de los nuestros. Se caería en la prórroga, en un partido donde no sirvió para nada el tanto de Julio Salinas, ni el liderazgo de Míchel. Dragan "Pixie" Stojkovic, con un doblete, sentenciaría la eliminatoria. Zubizarreta no se lo podía creer. España había sido mejor, pero se iba para casa.

Estados Unidos 94: La noche de Hierro y Luis Enrique

Con Clemente a los mandos, España avanzó con paso firme en la fase de grupos, con victorias ante Bolivia y empates ante Corea del Sur y Alemania. En octavos de final, la selección jugó de manera brillante y goleó a Suiza con Fernando Hierro y Luis Enrique, el actual seleccionador nacional, en plan estrella. Después, llegaría el adiós en cuartos, por "culpa" del genio Roberto Baggio.

Corea y Japón 2002: 'San Iker' Casillas

España se jugó el billete para cuartos de aquel Mundial ante Irlanda. Iker Casillas era el gran salvador aquella noche, parando un penalti a Ian Harte durante el partido y otros dos más en una agónica tanda de penaltis. En cuartos, contra Corea del Sur, España se quedó fuera en los penaltis, tras el arbitraje lamentable y casero del "famoso" árbitro Al Ghandour.

Alemania 2006: Francia "jubiló" a España

Luis Aragonés tiró de gente joven. Tras finalizar una buena fase de grupos, España se enfrentaría a Francia en octavos de final. En la previa el "marca" tituló "Vamos a jubilar a Francia". Los galos nos jubilaron a nosotros. Zidane, Ribery y compañía acabaron con el sueño español (3-1) y España se fue para casa en octavos. Eso sí, esa España después acabaría ganando la Eurocopa dos años después.

Sudáfrica 2010: Duelo ibérico y gol de Villa

En el único Mundial que ganó España, el rival de octavos fue portugal en Sudáfrica. El duelo fue cerrado e igualado, pero se desniveló a favor del equipo de Vicente Del Bosque gracias a un gol de Villa y una posterior expulsión de Costa. España comenzaba a creer en su gran sueño, que se culminaría con aquel gol de Iniesta a Holanda en la final de Johannesburgo.

Rusia 2018: España se va para casa ante el anfitrión

El Mundial arrancó de la peor manera posible tras la destitución de Lopetegui por su fichaje por el Madrid. España no dio la talla y pasó de grupo empatando ante Portugal y ganando por la mínima a Irán. El final de la historia, con Hierro en el banquillo, fue decepcionante. España cayó por penaltis ante Rusia, un equipo inferior y limitado, que supo sacar provecho del juego plano de una selección española que se estrelló.