Historia del «Cant del Barça»: letra, vídeo y significado del himno oficial del Barcelona que se escucha en el Camp Nou

El himno oficial del Barcelona, llamado«Cant del Barça»(«Himno del FC Barcelona» en español o «Himne del FC Barcelona» en catalán), fue escrito en 1974 como parte de las celebraciones del 75.º aniversario del club.
La letra fue escrita por Jaume Picas y Josep M. Espinàs, y la música compuesta por Manuel Valls Gorina.
Se interpretó por primera vez como un «karaoke gigante» durante un partido contra la selección nacional de Alemania Oriental el 27 de noviembre de 1974, durante las celebraciones del aniversario, con un coro de 3500 voces dirigido por Oriol Martorell. Más tarde, cuando Joan Laporta asumió la presidencia en 2003, abogó por que la letra se mostrara en las pantallas del estadio.
El himno refleja maravillosamente el carácter inclusivo del club, con versos como «No importa de dónde vengamos, del sur o del norte, ... Una bandera nos une».
Letra del himno del Barcelona «Cant del Barça»
Tot el camp
Es un clamor
Som la gent blaugrana
Tant se val d’on venim
Si del sur o del norte
Ahora estamos de acuerdo
Estamos de acuerdo
Una bandera nos une
Blaugrana al viento
Un grito audaz
Tenemos un nombre, todo el mundo lo sabe
¡BARSA BARSA BAAAAARSA!
Jugadores
Aficionados
Unidos permanecemos
Tantos años llenos de esfuerzo
Hemos gritado tantos goles
Y se ha demostrado, se ha demostrado
Que nadie podrá doblegarnos
Blaugrana al viento
Un grito audaz
Tenemos un nombre, todo el mundo lo sabe
¡BARÇA BARÇA BAAAAARÇA!
Vídeo de los aficionados del Barcelona cantando el «Cant del Barça».
Traducción al inglés de la letra del «Cant del Barça»
Todo el campo
Todo el estadio
Es un clamor
grita con fuerza
Somos la gente blaugrana
Somos los seguidores azul y granate
No importa de dónde venimos
No importa de dónde venimos
Si del sud o del nord
Ya sea del sur o del norte
Ahora estamos de acuerdo, estamos de acuerdo
Ahora todos estamos de acuerdo, todos estamos de acuerdo
Una bandera nos une
Una bandera nos une como hermanos
Blaugrana al viento
Azul granate al viento
Un grito valiente
Un grito valiente
Tenemos un nombre que todo el mundo conoce
Tenemos un nombre que todo el mundo conoce
¡Barça, Barça, Baaarça!
Jugadores
Jugadores
Seguidores
Aficionados
Todos juntos somos fuertes
Unidos somos fuertes
Son muchos años llenos de afán
Muchos años llenos de apoyo
Son muchos goles que hemos gritado
Hemos celebrado muchos goles
Se ha demostrado, se ha demostrado
Y hemos demostrado, hemos demostrado
Que nunca nadie podrá separarnos
Que nadie podrá separarnos nunca
Blaugrana al viento
Azul granate al viento
Un grito valiente
Un grito valiente
Tenemos un nombre que todo el mundo conoce
Tenemos un nombre que todo el mundo conoce
¡Barça, Barça, Baaarça!
