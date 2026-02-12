Himno nacional de Inglaterra: letra completa y significado de «God Save the King»

La interpretación de los himnos nacionales antes de los partidos internacionales de fútbol es una tradición muy arraigada en este deporte. Los jugadores se alinean en la banda para lo que, en la práctica, es un último gesto emocionante antes de que comience la batalla en el campo.

Para algunos, incluidos los jugadores, el himno nacional despierta emociones y cantarlo es un componente esencial del fútbol internacional. Otros observan respetuosamente el momento en silencio, mientras que unos pocos incluso pueden llegar a detestarlo.

Aquí, GOAL echa un vistazo al himno nacional de Inglaterra, la letra y el significado de la canción.

¿Cuál es el himno nacional de la selección de fútbol de Inglaterra?

Nombre: Dios salve al rey Compositor: Desconocido Año de adopción: 1745

«Dios salve al rey»(antes«Dios salve a la reina») es el himno que utiliza la selección nacional de Inglaterra como himno deportivo en los partidos internacionales.

Oficialmente, «God Save the King» es el himno nacional del Reino Unido, pero ha sido sinónimo de Inglaterra desde que apareció por primera vez en 1745.

En general, solo se utiliza la primera estrofa de God Save the King en el deporte, lo que significa que cumple con la normativa de la FIFA sobre himnos nacionales, que establece que el himno de cada equipo no debe superar los 90 segundos de duración.

La canción tiende a utilizarse cuando la nación está representada en eventos deportivos, pero hay algunas excepciones. La selección inglesa de críquet, por ejemplo, utiliza «Jerusalem» como himno.

No se sabe con certeza quién escribió el himno, pero se ha atribuido al compositor inglés John Bull.

Letra completa de «God Save the King»

Getty Images

«God Save the King» (o «God Save the Queen») fue adoptada como himno nacional británico en 1745 y lo sigue siendo hasta hoy.

La canción es una oda al monarca reinante y pide la preservación divina de su reinado, así como la desaparición de sus enemigos.

La letra original se refería específicamente al entonces monarca británico, el rey Jorge II, y a lo largo de los años han aparecido varias versiones, algunas de ellas con un tono más militarista.

Sin embargo, la canción se ha estandarizado desde entonces y puedes ver la versión completa a continuación.

Dios salve al rey

¡Dios salve a nuestro gracioso rey!

¡Larga vida a nuestro noble rey!

¡Dios salve al rey!



Que le conceda la victoria,

Feliz y glorioso,

que reine por mucho tiempo sobre nosotros:

¡Dios salve al rey!



Oh Señor, Dios nuestro, levántate,

Dispersa a sus enemigos,

y haz que caigan:

Confunde sus políticas,

frustra sus astutas artimañas,

En ti ponemos nuestras esperanzas:

Dios nos salve a todos.

Tus mejores dones en reserva,

sobre él derrama tu beneplácito;

Que reine por mucho tiempo:

Que defienda nuestras leyes,

Y siempre nos dé motivos

Para cantar con el corazón y la voz:

¡Dios salve al Rey!

Controversia y himnos alternativos de Inglaterra

En el fútbol, el Reino Unido está representado por cuatro selecciones nacionales: Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte y Gales. Sin embargo, solo las selecciones de Inglaterra e Irlanda del Norte utilizan el himno nacional británico antes de los partidos, mientras que las selecciones de Escocia y Gales tienen sus propios himnos nacionales: «Flower of Scotland» y «Hen Wlad Fy Nhadau» («La antigua tierra de mis padres»).

Dado que Escocia y Gales han adoptado himnos distintos para el deporte, el uso por parte de Inglaterra del himno nacional británico, que oficialmente abarca todo el Reino Unido, ha sido ocasionalmente tema de debate entre políticos, aficionados y deportistas.

La cuestión se ha planteado en varias ocasiones y, en 2016, se debatió en el Parlamento británico una moción presentada por el diputado laborista Toby Perkins, en la que se pedía la adopción de un himno nacional exclusivamente inglés. Perkins observó que el «God Save the Queen» antes de los partidos de Inglaterra «refleja la sensación de que consideramos que Gran Bretaña e Inglaterra son sinónimos».

Una encuesta realizada en 2007 por el grupo de campaña «Anthem4England» reveló que «Jerusalem», la canción utilizada por el equipo de críquet de Inglaterra, era la alternativa preferida, por delante de sugerencias como «Land of Hope and Glory» y «Rule Britannia». Otros, entre ellos Perkins, han sugerido que se podría componer una nueva canción específicamente para este fin.

Curiosamente, God Save the Queen ha recibido en ocasiones respuestas negativas por parte de los aficionados rivales. En 2005, por ejemplo, el himno fue abucheado por los aficionados galeses en Cardiff antes de un partido de clasificación para la Copa del Mundo entre Gales e Inglaterra. En ese momento, el entonces capitán de Inglaterra, David Beckham, comentó: «Los jugadores ya estaban muy motivados para el partido, pero cuando oyeron eso, sin duda nos motivó aún más».

En 2017, la Asociación Escocesa de Fútbol (SFA) fue multada con 4000 libras por la FIFA después de que los aficionados abuchearan God Save the Queen antes de un partido de clasificación para la Copa del Mundo entre Escocia e Inglaterra en Glasgow.

Los aficionados del Liverpool, club de la Premier League, también son conocidos por abuchear el himno, en consonancia con el espíritu de «Scouse not English» (somos de Liverpool, no ingleses).

¿Otros equipos utilizan God Save the King?

Getty Images

Como se ha mencionado, la selección de Irlanda del Norte también utiliza God Save the King como himno antes de los partidos internacionales, pero no sin controversia.

El himno es especialmente polémico en Irlanda del Norte porque no se considera representativo de aquellas personas de la región que se consideran irlandesas y no británicas.

El expresidente de la Asociación Irlandesa de Fútbol (IFA), Jim Shaw, reconoció la dificultad que plantea el himno en una entrevista concedida en 2016 al Belfast Telegraph .

«Si lo mantenemos, molestamos a la gente, y sabemos que si lo eliminamos, habrá muchos aficionados enfadados», dijo Shaw. «Pero no le corresponde a la IFA decidir cuál es el himno nacional de Irlanda del Norte. Eso le corresponde al gobierno autónomo de Stormont».

Al ser el himno del Reino Unido, God Save the Queen (tal y como era) también fue utilizado por la selección de fútbol del Reino Unido durante los Juegos Olímpicos de 2012. Sin embargo, algunos jugadores de los equipos masculino y femenino, concretamente los de Gales y Escocia, fueron criticados por no cantarlo.

Por otra parte, aunque no utiliza God Save the King, el himno nacional de Liechtenstein,«Oben am jungen Rhein»(«En lo alto del joven Rin»), utiliza exactamente la misma melodía, lo que ha sido motivo de cierta confusión en los partidos contra Irlanda del Norte e Inglaterra.

Curiosamente, países de la Commonwealth como Australia, Nueva Zelanda y Canadá utilizan God Save the King como himno real oficial, pero cada uno de ellos tiene también su propio himno.

