Herrera explicó por qué le dijo “no” a la Selección mexicana

“Era lo mejor para mí y para mi carrera”, contó el centrocampista en su presentación como jugador del Atlético de Madrid.

Vestido elegantemente para la ocasión, con una sonrisa enorme y cerca de una camiseta rojiblanca con la 16 en la espalda (ese será su número), Héctor Herrera fue presentado en el . Y, ante los medios que asistieron a la rueda de prensa, quiso explicar también la razón de por qué le dijo “no” a la Selección de , rechazando la convocatoria para disputar la .

Herrera: “Me muero de ganas por escuchar lo que quiere Simeone”

“A cualquier jugador le gustaría estar con su Selección, pero he tomado la decisión de no ir porque creo que era lo mejor para mí y para mi carrera”, afirmó el centrocampista, intentando ponerle un punto final a esta historia para dar vuelta la página. Y agregó: “He tomado la mejor decisión. Se lo he transmitido a (Gerardo) Martino, era lo mejor para mí. Estoy contento”.

Por otra parte, Herrera se refirió a Joao Félix, el otro gran fichaje del Atlético: “He tenido la oportunidad de jugar en su contra y es un excelente jugador, inteligente y tiene una gran calidad. En el pasado, éramos rivales y hoy compañeros. Intentaré ayudarle para que pueda demostrar su calidad”.

Y el ex- habló por último sobre el recibimiento de sus compañeros: “El abrazo de Koke no lo esperaba… Fueron todos simpáticos, haciéndote sentir como en casa… Estoy aquí para disputarles un lugar, es un honor estar con grandes jugadores. Para conseguir cosas importantes, hay que trabajar mucho”.