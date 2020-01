Henry Contreras se queja de Walter López

El futbolista de Santa Lucía se quejó del trabajo de Walter López, considerando que no merecería irse del terreno de juego.

Henry Contreras fue expulsado polémicamente, dejando a Santa Lucía con un jugador menos. El futbolista no toleró y a través de las redes sociales criticó a Walter López, considerando que no debía ser sacado del terreno de juego.

“Quizás no sea idea de escribir esto, pero la verdad el respeto que sentía por el señor Walter López árbitro FIFA hasta acá llegó. No sé cómo este señor se puede prestar para estas cosas. Este tipo de acciones le hacen más daño a nuestro futbol, porque la verdad, él no tiene porqué hacer esto si es árbitro FIFA. Me expulsas y no era para eso y aún te burlas, eso no es de un profesional", aseguró un molesto Contreras.

El jugador de Santa Lucía fue expulsado al minuto 78 del cotejo de este domingo, con López considerando que debía marcharse de la cancha por la dureza de la entrada.