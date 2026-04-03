Hans Kraay plantea una pregunta candente: «¿Has sabido algo del PSV?»

Jakob Breum tuvo un mes de marzo muy satisfactorio, que se vio recompensado con el premio al Jugador del Mes para este centrocampista ofensivo y extremo. La estrella danesa del Go Ahead Eagles parece estar lista para dar un salto cualitativo la próxima temporada.

Breum anotó cuatro goles en marzo, incluido un hat-trick contra el NAC Breda. Ayase Ueda (Feyenoord) también marcó cuatro veces, aunque Breum tuvo más regates completados (89 %) y una mayor precisión en los pases (88,3 %).

El centrocampista danés logró contra el NAC (victoria por 6-0) su segundo hat-trick a las órdenes del Go Ahead. «Y eso es muy curioso, porque en toda mi carrera juvenil creo que solo lo conseguí una vez», comentó en una entrevista con Hans Kraay junior de ESPN.

Breum recibió el premio de manos de su compañero Victor Edvardsen, un rival por el puesto de número 10 en Deventer. «Pero si Victor juega de diez, yo juego de ocho. Así que eso no importa mucho».

Parece que Breum está viviendo sus últimos meses en el Go Ahead, a pesar de tener un contrato vigente hasta mediados de 2027. El ganador de la copa del año pasado evita, con una venta este verano, que Breum se marche gratis un año después.

Kraay conoce la duración del contrato de Breum con el Go Ahead y sugiere al PSV como posible próximo club. «¿Has oído algo del PSV?», pregunta el periodista.

«Entiendo que tengas que preguntarlo, pero no, no he sabido nada del PSV». Breum subraya, sin embargo, que prolongar su estancia en el Go Ahead no es una de sus prioridades. «Tengo que dar un paso adelante», afirma el jugador, que fue fichado por el equipo de Deventer en 2023.