Guillermo: "Hoy me quiero ir en paz"

Tras el anuncio de su salida, el ahora exentrenador de Boca hizo declaraciones en conferencia de prensa, pero no aceptó preguntas.

Luego de que Daniel Angelici hiciera oficial el fin del ciclo de Guillermo Barros Schelotto, a quien no se le renovará el contrato que vence el próximo 31 de diciembre, el ahora exentrenador de Boca expresó sus sensaciones en la conferencia de prensa conjunta que dio con el presidente.

"Quiero agradecer a la dirigencia, a los empleados del club, a los jugadores. Lo viví como jugador y como entrenador, los hinchas son increíbles. Esta decision es lo mejor para Boca"", aseguró el Mellizo, a quien se lo notó claramente emocionado por la situación.

En la misma línea, agregó: "Más allá del dolor de no haber ganado la Copa, me voy con la tranquilidad de haber dejado todo. Agradezco especialmente al hincha por cómo nos han tratado, no tengo palabras para describir todo el apoyo".

"Con los periodistas hemos discutido, peleado y hubo idas y vueltas. Hay un montón de preguntas que capaz tengan, pero hoy me quiero ir en paz", concluyó el DT.