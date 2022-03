Guedes lleva un año siendo regular

Definitivamente Guedes se ha asentado y se ha convertido en el jugador regular y decisivo por el que el Valencia CF apostó 40 millones de euros en el verano de 2018, en el último fichaje ilusionante que Peter Lim cerró en primera persona en la isla de Córcega tras una larga negociación con el presidente del PSG, Al-Khelaifi.

El portugués rindió infinitamente más y mejor en los primeros meses que jugño como cedido por los parisinos, que en los años venideros en los que ya era propiedad del Valencia CF tras ese acuerdo que le convirtió en el fichaje mÁs caro de la historia del club. De hecho su rendimiento fue apagándose casi desde el inciio, porque su primera temporada en propiedad tuvo que operarse y eso le hizo tener únicamente un buen mes de competición.

Tras la salida de Marcelino, técnico que lo hizo triunfar pero con el que también tuvo sus más y sus menos, Guedes definitivamente se apagó. Ni Celades, ni Gracia supieron sacarle su mejor versión. De hecho, el navarro le dijo al club el verano de su fichaje que si le vendían a Guedes no le importaba, siempre que llegará un recambio. Hace ahroa un año, el portugués había pasado de ser el fichaje más caro del club y un jugador adorado por la grada, a ser un activo con bastante menos valor del pagado por él y un jugador muy discutido por la grada, merecidamente por su irregularidad y su compromiso disperso con el club que le pagaba.

Mendes fue el que lo cambió todo. El agente portugués fue el que le abrió los ojos al jugador y le dijo que o espabilaba o su carrera se iba a pique. Había desaparecido de la selección portuguesa y era un suplente en un Valencia de media tabla. Guedes reaccionó. Vaya que si lo hizo. Este sábado cinco de marzo, se cumplía un año de su cambio de rumbo deprtivio. Ese comenzó el cinco de marzo de 2021 en un partido ante el Villarreal que Guedes decidió con un golazo sublime que le sirvió al Valencia CF para remontar y sumar tres puntos que terminaron siendo importantes para no sufrir.

Sus últimos tres meses de temporada ya fueron buenos, sumando 4 goles y cinco asistencias en Liga. Sin embargo, su explosión final sólo le sirvió para ir de rebote a la Eurocopa, porque se podían convocar a 26 jugadores, pero no jugó nada y realmente ningún club grande puso dinero por él. La oferta más alta que hubo por él no llego a los 20 millones de euros. Ante esa tesitura Bordalás le imploró a Lim que no vendiera al portugués y pese a que hubo contactos hasta el final para llevarlo a la Premier, las ofertas no eran buenas y el jugador terminó quedándose.

Y la realidad es que Bordalás es el que le ha sabido tocar la tecla. En primer lugar, le ha puesto a jugar donde a Guedes le gusta y donde se siente más cómodo, de segunda punta con libertad. Exigiéndole pero también entendiéndole, Bordalás le ha sacado la mejor versión y ha vuelto a conseguir que Guedes sea un jugador diferencial. De momento suma 12 goles entre Liga y Copa y 5 asistencias. Él fue el artífice del golazo que ha metido al Valencia en la final de Copa y es la gran esperanza para poder ganarla.

El verano está a la vuelta de la esquina y el club ya sabe que es el jugador con el que puede hacer un gran traspaso. Mendes lo intentó el pasado verano y lo volverá a intentar sacar este verano. Ahora, su valor ya está en los 40 millones que se apagaron por él en 2018. Hay intereses de clubes grandes, de Italia, de España y de Inglaterra. El valencianismo vuelve a querer que se quede, pero en la situación económica que vive la entidad, se antoja casi imposible pensar que se podrá mantener al portugués.

De Guedes se ha hecho crítica fácil su irregularidad. Sin embargo, eso pasó a mejor vida hace un año. Porque este sábado, cinco de marzo, se cumplió un año exacto de su cambio y desde entonces suma 16 goles y 10 asistencias en Liga. Es decir, unos números de segundo delantero importante en Europa. Ahora, hay que aprovecharlo y que como mínimo deje el último gran servicio, el de ganar una Copa, ya ganó una, pero esta vez siendo el gran protagonista de la final.

