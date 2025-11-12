Guatemala vs. Panamá, Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Guatemala recibe a Panamá este jueves 13 de noviembre a las 20:00 horas (tiempo local) en el estadio Manuel Felipe Carrera, por la quinta jornada de las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026.

Sigue aquí en directo el Guatemala vs. Panamá de las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026

Los Chapines llegan al compromiso después de vencer por marcador de 1-0 a El Salvador en la fecha cuatro, con gol de Óscar Santis. El equipo dirigido por Luis Fernando Tena es tercero en el Grupo A con cinco puntos, solo uno por detrás de los líderes en la lucha por el pase a la Copa del Mundo.

Por su parte, los Canaleros empataron por 1-1 frente a Surinam en su más reciente partido en la eliminatoria, con anotación de Ismael Díaz. El cuadro a cargo de Thomas Christiansen es segundo en la tabla con seis unidades, en la batalla por el boleto directo al Mundial.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Guatemala vs Panamá, Eliminatorias Concacaf al Mundial FIFA 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España CONCACAF YouTube Sudamérica CONCACAF YouTube México Azteca Deportes Network (por confirmar) Estados Unidos Paramount+

El partido estará disponible en España y Sudamérica a través de CONCACAF Youtube, mientras que en México se podrá seguir por Azteca Deportes Network (a falta de confirmación oficial).

Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Guatemala vs Panamá

El partido se disputa este jueves 13 de noviembre a las 20:00 horas (tiempo local) y tendrá como escenario el estadio Dr. Franklin Essed.

México: 20:00 horas

20:00 horas Argentina: 23:00 horas

23:00 horas Estados Unidos: 21:00 horas (tiempo del este)

21:00 horas (tiempo del este) España:03:00 horas (viernes 14)

Noticias del equipo y escuadras

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias de la Selección de Guatemala

Los Chapines fueron sancionados por la FIFA por actos discriminatorios de sus aficionados en la pasada pausa internacional, por lo que se les castigó con una multa de 20 mil francos suizos y una reducción del 15 por ciento del aforo cuando reciban a Panamá.

Noticias de la Selección de Panamá

Alberto Quintero fue una de las novedades en la convocatoria de los Canaleros y el extremo de 37 años sueña con un Mundial. En entrevista para Deportes RPC habló de su regreso al equipo nacional.

"Contento por esta oportunidad porque la estaba esperando había luchado mucho, haciendo buenos partidos con Plaza. Yo siempre he esperado el llamado desde que comenzó la eliminatoria, soy un tipo que nunca perdí la esperanza a pesar que tenía mucho tiempo que no jugaba en la Selección, uno cuando trabaja bien con humildad, sacrificio y todavía eres jugador elegible uno trabaja con esa ilusión de estar en convocatoria. Me llega en un momento en especial cuando nos estamos jugando el pase el mundial", expresó.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

Enlaces útiles