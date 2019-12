Guardiola jura amor eterno a Agüero: "Es insustituible"

Pep Guardiola elogió a Sergio Agüero en la previa de su encuentro ante el Wolverhampton en la Premier League.

El técnico citizen fue preguntado por el Kun quien acaba contrato en 2021, al igual que Pep, y se deshizo en elogios.

“Yo diría que será una de las cosas más difíciles a la que me tendría que enfrentar porque es insustituible”,

Yo no sé si seguirá. Puede quedarse, pero depende de su condición física y de su voluntad. Pero no hablé con él sobre sus intenciones y no sé qué es lo que piensa”.