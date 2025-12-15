Guadalajara vs. FC Barcelona, Copa del Rey: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Guadalajara recibe a FC Barcelona este martes 16 de diciembre a las 21:00 horas en el estadio Pedro Escartín, por los dieciseisavos de final de la temporada 2025-2026 de la Copa del Rey.

Sigue aquí en directo el Guadalajara vs. FC Barcelona de la Copa del Rey 2025-26

Los Alcarreños consiguieron su lugar en los dieciseisavos de final después de vencer por marcador de 1-0 a AD Ceuta en la segunda ronda, con anotación de Alejandro Canizo Ruiz.

Por su parte, los Culés harán su debut en la edición actual del certamen nacional, gracias a su condición de equipo participante en la Supercopa de España. Barcelona es el campeón defensor y busca su trofeo número 33 de Copa del Rey.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Guadalajara vs FC Barcelona, Copa del Rey 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ LaLiga, Movistar Plus+, Orange Fútbol y LaLiga TV Bar, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo no tiene señal confirmada, por lo que recomendamos NordVPN. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN App y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Guadalajara vs FC Barcelona

El partido se disputa este martes 16 de diciembre a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Pedro Escartín.

México:14:00 horas

Argentina: 17:00 horas

17:00 horas Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias del Guadalajara

Los Alcarreños se encuentran por primera vez en su historia en la ronda de los 32 mejores equipos del torneo nacional. Su mejor resultado había sido la segunda ronda, misma que solo había alcanzado en las temporadas de 2022-23, 2014-15, 2012-13, 1990-91 y 1977-78.

Noticias del FC Barcelona

Hansi Flick ha decidido rotar en la portería para el duelo de copa, por lo que Joan García recibirá un descanso. Sin embargo, el técnico alemán no tiene del todo claro si será Marc André Ter Stegen o Wojciech Szczesny quien se quedará con la oportunidad bajo los tres palos.

Flick fue cuestionado en particular sobre el guardameta alemán, a quien alabó, pero no se quiso hacer responsable del futuro del portero.

"Marc es un portero fantástico y en la portería tenemos a tres porteros excelentes. Ya veremos qué pasa. Ya he dicho que Joan es el número uno y a partir de ahí veremos qué pasa. Tek jugó la temporada pasada y ganamos tres tíutlos con él. Esta temporada cuando estuvo lesionado nos dio estabilidad. Tek en el vestuario también es un jugador muy importante para nosotros", aseguró.

"Creo que es su decisión. Hemos hablado de su situación y yo respeto mucho a Marc porque es un gran portero y personalmente es una buena persona para el equipo. Pero al final es su decisión y es el quién debe decidirlo, no yo", finalizó.

