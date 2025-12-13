Hansi Flick destaca cómo Marcus Rashford ha sido 'perfecto' desde que el marginado del Manchester United perdió su lugar como titular
Flick elogia la respuesta de Rashford ante un papel reducido
Rashford ha participado regularmente desde que llegó del Manchester United, comenzando 14 partidos en todas las competiciones. Sin embargo, con Raphinha recuperando su lugar en el flanco izquierdo y la sensación adolescente Lamine Yamal asegurando el derecho, el cedido ha comenzado solo uno de los últimos seis partidos del Barcelona desde el parón internacional de octubre. Sin embargo, en lugar de alterar la armonía del equipo, Rashford ha mostrado madurez al aceptar su papel reducido, lo cual ha impresionado a Flick.
- AFP
Un ejemplo de vestuario en una delantera competitiva
El trío ofensivo del Barcelona se ha asentado en un patrón familiar en el sistema 4-3-3 de Flick, con Robert Lewandowski flanqueado por Raphinha y Yamal. Rashford ha sido utilizado como una opción de impacto, entrando en el descanso en tres de los últimos cinco partidos, un rol que exige paciencia y enfoque. Sin embargo, Flick reveló un intercambio privado que encapsuló la mentalidad de Rashford.
"Trato de hablar con cada jugador cuando no son seleccionados, y la última vez que hablé con él me respondió, ‘jefe, no tienes que explicarme tus decisiones’," dijo Flick sobre Rashford. "'Lo más importante es el equipo. Tenemos que ganar los tres puntos. Lo demás no es tan importante’.
"Esta es la mentalidad perfecta. Estoy muy contento de tenerlo. Cuando está en el banquillo, demuestra que tenemos una buena y profunda plantilla. Lo que puedo decir es que es un jugador absolutamente profesional. Al principio, tuvo que adaptarse un poco, pero ahora está en su mejor nivel."
Rashford redescubriéndose en Cataluña
El traslado de Rashford a Barcelona se produjo tras un periodo dificultoso en el United, donde cayó en desgracia bajo Ruben Amorim y luchó por redescubrir la consistencia. En Cataluña, sin embargo, Rashford cree que ha encontrado un entorno más propicio para expresarse. Hablando con BBC Sport, describió cómo abraza una cultura donde el propósito colectivo es primordial.
"Siempre he sido, como muchas personas en el mundo, un admirador del fútbol español," dijo. "Jugar para el club más grande de España es un gran honor. Estoy deseando jugar más partidos aquí, simplemente hacer lo mejor que pueda e intentar ayudar al equipo a ganar. Es un club que exige esto. El entorno siempre nos empuja a ser los mejores jugadores que podemos ser, así que es perfecto estar en un lugar como este como jugador."
Rashford ha sido franco sobre el escrutinio que enfrentó en Inglaterra, donde se cuestionó su compromiso y concentración. En Barcelona, insiste en que la narrativa se siente diferente.
"No veo nada aquí como una presión," dijo. "Es solo, estoy aquí para jugar al fútbol. Ha sido increíble. Me siento bienvenido, me siento como en casa. Solo he estado disfrutando cada paso del camino."
Más allá del campo, Rashford ha tomado medidas deliberadas para integrarse a la vida en España. Viviendo lejos de Manchester por primera vez, se ha inscrito en clases de español para facilitar la comunicación con sus compañeros de equipo.
"Todos mis compañeros me dieron una buena bienvenida y también me sentí muy bien en la ciudad," agregó. "Es la primera vez que vivo lejos de Manchester, pero ya estoy empezando a sentirme como en casa. Quiero aprender más español y lo estoy intentando."
- (C)Getty Images
Decisiones futuras en el horizonte
El Barcelona tiene una opción para hacer que el traslado de Rashford sea permanente por €30 millones (£26m/$35m) al final de la temporada 2025-26, una cláusula que podría volverse cada vez más relevante si su influencia positiva continúa. En octubre, Rashford declaró abiertamente su deseo de prolongar su estadía, insinuando un futuro a largo plazo con los colores del Blaugrana. Aunque su papel ha evolucionado de ser un titular habitual a un jugador rotativo, su impacto y profesionalismo no han pasado desapercibidos. El equipo de Flick está cuatro puntos por delante del Real Madrid en la cima de La Liga. Mientras se preparan para recibir al Osasuna el sábado, el énfasis sigue siendo el impulso colectivo en lugar del estatus individual, y la aceptación de Rashford de ese principio solo ha fortalecido la mano de Flick.