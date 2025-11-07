Green Bay Packers vs Philadelphia Eagles: previa, pronósticos, cuotas, entradas, transmisión en vivo, Fantasy Football y últimas noticias

Los Green Bay Packers recibirán a los Philadelphia Eagles en Lambeau Field el lunes por la noche como parte del calendario de la Semana 10 de la NFL.

Green Bay entra en el partido con un récord de 5-2-1, actualmente en el primer lugar de la NFC Norte. Los Packers buscan recuperarse después de una estrecha derrota en casa por 16-13 ante los Carolina Panthers y tendrán un tramo desafiante por delante con los próximos juegos contra los Giants, Vikings y Lions.

Mientras tanto, Filadelfia se encuentra en la cima de la NFC Este con un récord de 6-2. Los Eagles vienen de una convincente victoria en casa por 38-20 sobre los New York Giants y están en un gran momento. Sus próximos encuentros incluyen partidos contra los Lions, Cowboys y Bears, ya que buscan mantener su control sobre el primer lugar en la división.

Hora de inicio del partido Green Bay Packers vs Philadelphia Eagles

Los Packers y Eagles se enfrentarán en la Semana 10 de la temporada de la NFL en Lambeau Field en Green Bay, Wisconsin, el lunes 10 de octubre de 2025, comenzando a las 8:15 pm ET.

Noticias del equipo Green Bay Packers

Jordan Love continúa dirigiendo la ofensiva de Green Bay con precisión, lanzando para 2,071 yardas con un 70.8% de pases completos mientras suma 13 touchdowns esta temporada. En el terreno, Josh Jacobs lidera el ataque terrestre con 534 yardas, y el ala cerrada Tucker Kraft ha sido el objetivo principal en el juego aéreo, logrando 32 recepciones para 489 yardas y seis anotaciones.

En defensa, el apoyador Quay Walker ancla la unidad con 71 tacleadas totales, 35 de ellas en solitario, mientras que el cazador de cabezas Rashan Gary ha sido una amenaza constante en el backfield, registrando 7.5 capturas. El safety Xavier McKinney encabeza la secundaria con dos intercepciones.

Reporte de Lesiones de los Packers: Tucker Kraft, TE - IR , Dontayvion Wicks, WR - Cuestionable , Lukas Van Ness, DE - Cuestionable , Nate Hobbs, CB - Dudoso , Matthew Golden, WR - Cuestionable

Getty Images

Noticias del equipo Philadelphia Eagles

Para Philadelphia, Jalen Hurts ha estado en excelente forma, acumulando 1,677 yardas aéreas con un 70.2% de índice de pases completos y 15 pases de touchdown. Saquon Barkley sigue siendo el corazón del juego terrestre con 519 yardas, mientras que DeVonta Smith ha sido el objetivo más confiable de Hurts, liderando el equipo con 44 recepciones para 588 yardas y dos touchdowns.

Defensivamente, el apoyador Zack Baun lidera con 64 tacleadas totales, incluidas 38 en solitario, mientras que Moro Ojomo ha registrado un mejor equipo con cuatro capturas. En la secundaria, Andrew Mukuba ha sido un referente clave, interceptando dos pases esta temporada.

Saquon Barkley estuvo en pleno control contra su antiguo equipo en la Semana 8, atravesando la defensa de los Giants antes de detenerse abruptamente en una jugada en el tercer cuarto. Se dirigió directamente a la carpa médica azul, y los Eagles confirmaron más tarde que está lidiando con una lesión en la ingle, un contratiempo inoportuno justo cuando parecía estar alcanzando su ritmo en esta ofensiva.

Agregando a las preocupaciones de Filadelfia está el estado incierto de la estrella A.J. Brown. La reciente lesión del receptor tiene su disponibilidad para la Semana 10 muy en duda, y perderlo impactaría significativamente el ataque aéreo de los Eagles. Lo último del NFL Network, Ian Rapoport, sugiere que es probable que Brown juegue cuando los Eagles reciban a los Green Bay Packers, pero hasta que regrese oficialmente a la práctica, ese optimismo parece más esperanzador que garantizado.

Informe de Lesiones de los Eagles: Nolan Smith Jr., LB - IR-R, Azeez Ojulari, LB - IR, Cam Jurgens, C - Cuestionable, Adoree' Jackson, CB - Cuestionable, A.J. Brown, WR - Cuestionable

Getty Images

Ver y transmitir en vivo Packers vs Eagles en EE. UU.

El partido Packers vs Eagles en la Semana 10 de la temporada NFL 2025 se transmitirá en vivo por ABC. Fans pueden seguir la cobertura en Fubo (¡Prueba gratis hoy!).

Más detalles sobre dónde ver el juego en los Estados Unidos, incluidas las opciones de transmisión, se publicarán pronto, así que mantente atento a nuestra cobertura dedicada.

Ver y transmitir en vivo Packers vs Eagles en todo el mundo

Para los aficionados fuera de los EE. UU. que buscan mantenerse conectados a la acción, NFL Game Pass en DAZN es el boleto definitivo. Ofrece más de 200 enfrentamientos de temporada regular y playoffs, cobertura completa del Super Bowl, además de acceso a NFL Network, NFL RedZone y mucho más para mantenerte conectado durante todo el año.

Para eludir las restricciones regionales o para acceder al juego si estás viajando al extranjero, puedes ver la acción utilizando una Red Privada Virtual como ExpressVPN.

Cómo comprar boletos para Packers vs Eagles

El enfrentamiento entre los Packers y los Eagles se llevará a cabo en Lambeau Field en Green Bay, Wisconsin, un lugar que alberga hasta 81,441 aficionados y promete un ambiente candente el día del juego.

Los boletos ya están disponibles en StubHub, con precios de entrada comenzando en $386. A partir de ahí, los precios suben a través de los niveles — $300, $400, $500, $600, $700, $800, $900, $1,000, y se extienden hasta los rangos premium de $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, y alcanzan los $10,406 para los mejores asientos en el lugar.

Consulta el enlace a continuación para obtener un desglose completo de cómo comprar boletos para juegos de la NFL.

Packers vs Eagles Fantasy Football

Saliendo de la semana de descanso, Jalen Hurts y los Eagles entran en un enfrentamiento con un equipo de los Packers en alza después de sorprender a los Panthers. Hay mucho optimismo en torno a esta ofensiva de Filadelfia en este momento, Saquon Barkley finalmente realizó la carrera explosiva que los fanáticos estaban esperando, y Hurts lanzó cuatro pases de touchdown en la Semana 8, luciendo completamente como el creador de juego de calibre MVP alrededor del cual está diseñada esta ofensiva.

Green Bay ha sido tacaño contra los quarterbacks esta temporada, permitiendo la décima menor cantidad de puntos de fantasía a la posición, pero también ocupa el 11.º lugar en puntos anotados, lo que significa que debería haber suficiente ritmo y posesiones para que Hurts haga mucho daño. Está firmemente entre los tres mejores quarterbacks de fantasía esta semana, con potencial de revelación escrito por todas partes en este enfrentamiento.

Si Barkley no puede jugar, el siguiente en la lista es Tank Bigsby, quien mostró una verdadera explosión cuando se le llamó al deber, corriendo nueve veces para 104 yardas después de que Barkley saliera en la Semana 8. Si se le empuja al rol titular, Bigsby se convierte en un RB2 de alto nivel con potencial de RB1 al instante, el tipo de jugador que puede inclinar los enfrentamientos semanales. Mientras tanto, la situación con A.J. Brown sigue siendo el misterio latente. Cuando está sano, es un WR1 genuino que puede ganar una semana por sí solo. Pero su problema de isquiotibiales introduce preocupaciones sobre el rendimiento y el uso, incluso si está activo, los Eagles pueden manejar sus jugadas. Si Brown participa plenamente en las prácticas para el fin de semana, es una inclusión automática, pero si está limitado o encaminado hacia una decisión a tiempo de juego, optar por otra opción confiable podría ser más prudente. La organización claramente está pensando en enero, no solo en el domingo.

En ausencia de Brown, DeVonta Smith destacó con una gran actuación en yardaje y recepciones, incluso si no anotó. Sigue siendo un WR2 asegurado, especialmente si Brown está menos del 100%.

Por otro lado, Jordan Love (16.7 puntos proyectados) mostró solidez pero fue en última instancia decepcionante en la derrota ante Carolina, sin lograr lanzar un touchdown por primera vez en todo el año. Sus números de la temporada — 2,071 yardas, 13 TDs, 3 INTs — todavía reflejan un fuerte control del ataque, pero será más un QB2 de alto nivel contra una defensa de los Eagles que puede crear problemas en la zona de anotación.

El juego de carrera de los Packers continúa definido por preocupaciones de carga de trabajo. Josh Jacobs se mantiene firme como un RB1 de cada semana por ahora, pero si Dillon Wilson sigue robando toques, el techo de fantasía de Jacobs podría comenzar a estrecharse. Necesitará eficiencia el lunes por la noche en lo que podría ser un guion de juego difícil.

Mientras tanto, Romeo Doubs sigue entregando resultados de manera silenciosa. Lideró a los Packers en recepciones, yardas y objetivos en la derrota ante Carolina, y ahora acumula 34 recepciones para 441 yardas y cuatro touchdowns en ocho juegos. Ha creado un valor constante y se dirige a la Semana 10 como una fuerte opción de WR3 con espacio para sobrepasar expectativas si esto se convierte en un tiroteo.

Predicciones del Partido Packers vs Eagles

Parece que los Green Bay Packers no están bien equipados para contener la dinámica ofensiva de Filadelfia. Sus esquineros han tenido problemas en la cobertura personal, lo que significa problemas contra receptores de élite como A.J. Brown y DeVonta Smith. Además, la defensa contra la carrera de los Packers ha sido blanda en el medio, permitiendo 5.0 yardas por acarreo en los últimos dos juegos, lo que podría abrir la puerta para que Saquon Barkley tenga un gran día.

Para empeorar las cosas, los Eagles reforzaron su presión al pasador adquiriendo a Jaelan Phillips en la fecha límite de intercambio, mientras que Green Bay sufrió un gran revés con el ala cerrada Tucker Kraft fuera de juego por una lesión en el ligamento cruzado anterior. Es una combinación brutal de mal momento y un emparejamiento de pesadilla para los Packers bajo las luces de Monday Night Football. Si los Eagles se mantienen disciplinados y evitan errores autoimpuestos, deberían avanzar cómodamente hacia una victoria por dos dígitos.

Probabilidades de Apuestas Packers vs Eagles

Spread

Eagles +2.5 (-113)

Packers -2.5 (-108)

Moneyline

Eagles +110

Packers -137

Total

OVER 45 (-110)

UNDER 45 (-110)