Green Bay Packers vs Minnesota Vikings: previa, pronósticos, cuotas, entradas, transmisión en vivo, Fantasy Football y últimas noticias

Los Minnesota Vikings y los Green Bay Packers se enfrentan el domingo en Lambeau Field como parte del calendario de la Semana 12 de la NFL.

Minnesota viene de una dolorosa derrota, cayendo 19-17 ante los Bears con un gol de campo en el último segundo que afectó sus esperanzas de postemporada. Después de comenzar la campaña con promesa, los Vikings han tenido un récord de 1-4 en sus últimos cinco encuentros, colocándolos en una situación de ganar sí o sí este fin de semana. Una derrota en Green Bay probablemente cerraría la puerta de los playoffs.

Por otro lado, los Packers escaparon de Nueva York con una victoria más difícil de lo esperado de 27-20 sobre los Giants. Se vieron obligados a adaptarse sobre la marcha después de que el corredor Josh Jacobs saliera con una lesión, y su disponibilidad para este enfrentamiento sigue siendo incierta.

Horario del partido Green Bay Packers vs Minnesota Vikings

Los Packers y los Vikings se enfrentarán en la Semana 12 de la temporada de la NFL en Lambeau Field en Green Bay, Wisconsin, el domingo 23 de noviembre de 2025, comenzando a la 1:00 pm ET o las 10:00 am PT.

Noticias del equipo Green Bay Packers

En Green Bay, el mariscal de campo Jordan Love participó completamente en la primera práctica de la semana de los Packers mientras se preparan para el enfrentamiento del domingo con los Vikings.

Entre los receptores abiertos, solo uno se perdió la práctica por completo: el novato Savion Williams. Está cuidándose una lesión en el pie izquierdo, aunque hizo valer sus limitadas jugadas la semana pasada, incluida esa enorme captura en tercera y 10 para 33 yardas que impulsó la serie de touchdown ganador del partido.

Romeo Doubs, que alternó en y fuera de la alineación contra los Giants, también estuvo limitado, esta vez con un problema en la muñeca en lugar de la lesión en el pecho que lo molestó anteriormente. Matthew Golden (hombro), Christian Watson (rodilla) y Dontayvion Wicks (pantorrilla) también registraron sesiones limitadas mientras el cuerpo de receptores de los Packers lucha contra una larga lista de golpes y moretones.

Jordan Love no ha tenido periodos difíciles esta temporada, pero aún ha luchado para convertir series en touchdowns. Un ejemplo: el arrebato de 27 puntos de Green Bay contra los Giants fue un touchdown mejor de lo que lograron en las dos semanas anteriores combinadas. Perder a Tucker Kraft (rodilla) eliminó una válvula de seguridad clave para Love, y un susto aún mayor ocurrió cuando Josh Jacobs salió temprano con un problema de rodilla. La buena noticia para los Packers: la primera palabra es que Jacobs evitó algo catastrófico. La mala noticia: aún podría perderse tiempo. Y sin su ariete All-Pro, encontrar un suelo ofensivo constante se convierte en un desafío aún mayor. Aún así, para Matt LaFleur, generar puntos, sin importar quién esté disponible, no puede ser negociable.

Informe de Lesiones de los Packers: MarShawn Lloyd – fuera , Josh Jacobs – cuestionable , Lukas Van Ness – fuera , Brandon McManus – fuera , Nate Hobbs – fuera.

Noticias del equipo Minnesota Vikings

El entrenador en jefe Kevin O'Connell señaló que el linebacker exterior Jonathan Greenard realizó algunos trabajos al margen el miércoles mientras continúa recuperándose de la lesión en el hombro que sufrió en la Semana 10, el mismo problema que lo dejó fuera contra Chicago en la Semana 11.

O'Connell también confirmó que el centro Ryan Kelly se incluirá como participante completo. Kelly ha estado en el protocolo de conmociones cerebrales desde la Semana 4 y permanece en la Reserva de Lesionados, pero Minnesota abrió su período de evaluación de 21 días la semana pasada, una señal prometedora de que está evolucionando en la dirección correcta.

Minnesota se enfrenta a lo que equivale a un enfrentamiento de vida o muerte, cualquier cosa menos una victoria, y sus esperanzas de playoffs pasan de escasas a casi inexistentes. Y aunque colarse en la postemporada está en la parte superior de la lista de deseos, ver a J.J. McCarthy dar un verdadero paso adelante no queda muy atrás.

El mariscal de campo de segundo año ha sido una mezcla: deslumbrante a veces, armando series de juego eléctricas o cuartos… y luego de repente se enfría durante largos periodos. Si procesa lentamente o mantiene el balón demasiado tiempo este domingo, Micah Parsons olerá sangre y abrirá de par en par la carrera por el Jugador Defensivo del Año, y la defensa de los Packers podría darse un festín.

Informe de lesiones de los Vikings: Jonathan Greenard – fuera, Ryan Kelly – cuestionable.

Ver y transmitir en vivo Packers vs Vikings en los EE. UU.

El partido de los Packers contra los Vikings en la Semana 12 de la temporada 2025 de la NFL será transmitido en vivo a nivel nacional por FOX. Los fanáticos pueden seguir la cobertura enFubo (Prueba gratis hoy).

Más detalles sobre dónde ver el juego en los Estados Unidos, incluidas opciones de transmisión, serán anunciados pronto, así que mantente atento a nuestra cobertura dedicada.

Ver y transmitir en vivo Packers vs Vikings en todo el mundo

Para los fanáticos fuera de los EE. UU. que buscan estar conectados a la acción,NFL Game Pass en DAZN es la entrada definitiva. Ofrece más de 200 partidos de temporada regular y de playoffs, cobertura completa del Super Bowl, además de acceso a NFL Network, NFL RedZone y mucho más para mantenerte conectado todo el año.

Para eludir restricciones regionales o acceder al juego si estás viajando al extranjero, puedes ver la acción usando una Red Privada Virtual como ExpressVPN.

Cómo comprar entradas para Packers vs Vikings

Las entradas ya están disponibles en StubHub, con precios que comienzan en $386. A partir de ahí, los precios suben a través de las categorías, $300, $400, $500, $600, $700, $800, $900, $1,000, y se extienden hasta los rangos premium de $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, y alcanzan un máximo de $10,406 para los mejores asientos de la casa.

Consulta el enlace a continuación para una descripción completa de cómo comprar entradas para los juegos de la NFL.

Packers vs Vikings Fantasy Football

El desempeño de Jordan Love en la Semana 11 fue muy irregular. El mariscal de campo de los Packers luchó contra un problema de hombro que lo dejó fuera de acción durante una serie, durante la cual Malik Willis intervino y lanzó un touchdown, y luego tuvo que lidiar con vientos que convirtieron cada pase en una aventura. Love completó solo 13 de 24 pases (54,2%), con sus receptores no ayudándolo al dejar caer cuatro balones. Terminó con solo 174 yardas por pase, marcando su tercera actuación con menos de 200 yardas en las últimas cinco semanas. Aun así, salvó el día con un par de pases de touchdown y, en una semana donde las ofensivas en toda la liga titubearon, logró un puesto QB7 con 17,7 puntos de fantasía. A pesar de todo, sigue siendo un clásico QB2 de alto riesgo y alta recompensa mientras nos dirigimos al próximo enfrentamiento.

J.J. McCarthy tampoco pintó exactamente una obra maestra. Durante la mayor parte de la tarde, el juego aéreo de Minnesota parecía atascado en el barro. Sin embargo, para su crédito, el novato entregó una excelente última serie ofensiva, completando 6 de 8 pases para 76 yardas y conectando con Jordan Addison en un pase de 15 yardas que brevemente puso a los Vikings al frente. Aunque ese impulso tardío muestra su potencial, McCarthy sigue siendo demasiado inexperto y volátil para ser confiable como algo más que un mariscal de campo QB2 de alto riesgo y alta recompensa en este momento.

En el backfield, Aaron Jones ha tomado el control de las acarreos de Minnesota en las últimas dos semanas, registrando una impresionante participación del 69.2% de los snaps mientras promedia 15.5 toques para 75 yardas totales. Las métricas de eficiencia no destacan, solo un 3.8% de tasa de carreras explosivas, 6% de tasa de tacleos fallidos y 1.71 yardas después del contacto por acarreo, pero el volumen por sí solo lo mantiene en la mezcla de fantasía. Sin embargo, el enfrentamiento no le hará ningún favor. Desde la Semana 7, Green Bay ha sido un muro de ladrillo contra la corrida, ubicándose entre los 10 mejores en limitar jugadas explosivas, tacleos fallidos y yardas después del contacto.

En cuanto a Justin Jefferson, la preocupación se está volviendo muy real. Sus cuatro totales de yardas más bajos de esta temporada han sido con McCarthy como mariscal de campo, y con próximos encuentros contra los Packers y Seahawks, dos de las defensas más duras de la liga, el camino por delante no es exactamente suave. Dicho esto, el conjunto de habilidades élite de Jefferson y su volumen de objetivos absurdo lo mantienen como un inicio automático en fantasía. Con siete juegos consecutivos de nueve o más objetivos, sigue siendo uno de los receptores más seguros del juego. Pero el techo que una vez se sintió ilimitado ha sufrido una caída notable desde que McCarthy se reincorporó al equipo.

Predicciones del Juego Packers vs Vikings

Normalmente, un enfrentamiento entre los Packers y los Vikings en la NFC Norte es el tipo de rivalidad que se marca en el calendario. Pero con las dos ofensivas estancadas, este enfrentamiento de la Semana 12 no tiene el mismo atractivo. Green Bay se dirige al fin de semana con algunas bajas, sin Tucker Kraft, Jayden Reed y Josh Jacobs, y sus números recientes lo demuestran, registrando solo 15.3 puntos y 308.7 yardas por juego en sus últimos tres enfrentamientos.

En Minnesota no han tenido mucho mejor rendimiento. En los últimos cuatro juegos, los Vikings han logrado solo 18.3 puntos y 263 yardas totales por partido, luchando por mover el balón con consistencia.

En este momento, los factores más importantes que inclinan la balanza son Lambeau Field y el hecho de que los Packers todavía tienen el mariscal de campo que puede improvisar para salir de problemas. Esa ligera ventaja podría ser suficiente en lo que se perfila como una fea y reñida batalla divisional.

Predicción: Packers 20, Vikings 16

Probabilidades de apuestas Packers vs Vikings

Spread: Packers -6.5

Moneyline: Vikings +245, Packers -300

Total Over/Under: 41.5