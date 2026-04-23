Gran noticia: Dennis te Kloese dejará el Feyenoord el 1 de julio

Dennis te Kloese dejará el Feyenoord el 1 de julio, según informó el jueves el Algemeen Dagblad. El director general, también responsable de la política técnica del club, busca un nuevo reto.

El directivo, de 51 años, y el Consejo de Supervisión del club acordaron que, tras cuatro años y medio, lo mejor para ambas partes es tomar caminos diferentes.

Llegó en 2021 para profesionalizar el club como director general.

Tras la salida del director técnico Frank Arnesen, Te Kloese asumió también la cartera técnica. Los movimientos en los últimos periodos de fichajes, el nombramiento de Robin van Persie y los discretos resultados de esta temporada incrementaron la presión externa sobre él.

Con su salida, el club de Róterdam debe buscar un nuevo director general y un director técnico.

El club había conversado con Kees van Wonderen para ser director técnico, pero el acuerdo fracasó por discrepancias con Van Persie.

Monterrey

El jueves, Marca le vinculó con el Monterrey mexicano. Él respondió de inmediato.

El directivo lo negó: «Me centro en el Feyenoord y en terminar bien la temporada, no hay nada y mantengo la concentración en el club, como debe ser», declaró a ESPN.