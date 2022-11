'Graba las caras, Juan, las caras'

Su banda sonora, ‘Estopa’. A las 12 de la noche comienza su cacería y ya no se esconde por culpa de sus ansias de alegría. Dice que son sus colegas los que le llevan por la mala vida, pero la verdad es que él es la oveja negra y que él solito se lía. Pregunta si la selección de su país da vergüenza, basurea cada lista, predica que el equipo de todos no le representa y asesina la reputación de Luis Enrique porque se le está poniendo cara de Luis, pero cuando cae una goleada contra Costa Rica y se le pone la cara que ponen las vacas cuando ven pasar el tren, el rey del barro se hace el digno. El que juega a ser bandera y palo, juez y parte, el que se pasa el día dando lecciones y repartiendo carnés, ahora no quiere que le den lecciones, ni que le repartan carnés, porque la hemeroteca le está dejando mega-retratado. 'Graba las caras, Juan, las caras'.

Después de varios años tirando porquería gratis a Luis Enrique, el basurero que presume de líder y sus ‘grouppies’ intuyen que igual la cosa se complica, que igual España sí juega bien y que igual los espectadores les han pillado con el carrito del helado. De ahí su repentino ataque de dignidad. De ahí su postureo fingido y su enésimo pataleo para hacerse el decente delante de la opinión pública. Milagro: ‘Mister Barro’ ahora se llama ‘Don Limpio’. Exclusiva: No cuela. La realidad es que, cuando acabó el debut de España, su circo diario se convirtió en un tanatorio. En un auténtico funeral. ‘Graba las caras Juan, las caras’.

Entre balbuceos y muecas, la patrulla tóxica intentó, sin éxito, disimular su sueño húmedo: Que España fracase con Luis Enrique. Hace años que rezan para que pase. Así podrán toquetearse con la Croacia de Modric, la Francia de Camavinga o la Brasil de Vini porque, en su realidad paralela, están convencidos de que los seres humanos viven porque su Madrid respira. Si fracasa la España de Luis Enrique, los palanganeros mediáticos de Florentino lo celebrarán como un título, eructarán contra Lucho y sacarán el ‘güisquicheli’ para el personal. Y si eso no pasa, si España sigue ganando y jugando bien, seguirán haciéndose los dignos, tomando el pelo a la gente y repitiendo por las esquinas aquello de Rajoy. Que son españoles, muy españoles y mucho españoles. De fondo, 'Estopa'. Siempre se imaginan el mundo al revés, una cárcel sin salida. Una manera tonta de pasar, con pena y sin gloria, pero ya a nadie le importa cómo acabará su historia. 'Graba las caras, Juan, las caras'.

Rubén Uría