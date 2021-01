¿Volvería Govea al América y la Liga MX? "No sólo para quitarme la espina, sino por la Selección"

El mediocampista mexicano está por llegar a seis años en Europa luego de haber salido del cuadro de Coapa.

Omar Govea, mediocampista del Zulte Waregem de se confiesa: un retorno a únicamente se daría en caso de que se presente un proyecto con estabilidad que pueda cumplir sus aspiraciones deportivas.

Luego de salir del América en 2015 sin haber debutado en el primer equipo, el volante ha pasado por el Porto, Royal Excel Mouscron y Royal Amberes para después recalar con el Essevee.

La aspiración de Govea es clara. Quiere ser un constante en el Tri, pero deberá venir de la mano de lo que cumpla con el club que se haga de sus servicios. A pregunta expresa de si podrían ser los Azulcremas, respondió:

“No volvería sólo para quitarme la espinita (de no haber jugado en Primera con las Águilas), regresaría a un buen proyecto deportivo, un equipo que me dé radar o visibilidad a Selección, que cada semana haya un seguimiento. Esa es mi idea y por la cual en su momento comenté que estaría abierto a regresar. Todo sea por la Selección”, confesó en exclusiva con Goal.

Eso sí, no cierra las puertas a ninguno y aceptó que hubo quienes lo buscaron para repatriarlo: “Avanzaron (las negociaciones), al final por una u otra razón no ha sucedido. Siempre he dicho que estoy abierto a llegar a un conjunto ganador, el cual peleé por los puestos de arriba. Ojalá llegue esa oportunidad en el momento correcto”.

El nativo de San Luis Potosí tiene claro que debe dar el salto de la liga belga, donde vive su mejor momento deportivo, a una mejor, pues no es un sitio en el que está conforme: “Tampoco estoy desesperado, deseo que sean muchos años en Europa. Estoy contento intentando dar ese paso extra que me falta. No estoy satisfecho de estar en donde me encuentro a mis 24 años, pero sé que tengo camino adelante”.

Preguntado acerca de en qué lugar siente que rendiría más a nivel de clubes y en el cuadro comandado por Gerardo Martino, el polifuncional elemento respondió: "Me acomoda más como ‘8’ ‘10’, box to box o enganche, en ese orden la verdad. Aporto más a la ofensiva que a la defensiva”.

Explicó que se siente en condiciones para contender por un puesto para el Mundial 2022 , por lo que tratará de aprovechar un 2021 cargado de trabajo con E liminatorias, amistosos, Final Four de Concacaf y , además de una posible convocatoria para los Olímpicos en calidad de refuerzo.

“Hay un calendario muy apretado. Habrán oportunidades para nosotros, lo veo posible. Se acerca la Copa del Mundo y es uno de mis sueños. Esa idea no se me va a caer de la cabeza”, exclamó.

Al día de hoy, Govea García se encuentra en trámites para obtener el pasaporte comunitario. Requiere tres años de residencia en el país, la aprobación de un examen y la entrega de documentación —historial legal de viviendas y tarjeta de identificación—.

“Lo he tenido en mi cabeza, si llega un buen proyecto deportivo, donde sea estoy abierto a 'renunciar' al pasaporte. Me falta un año, año y medio más o menos. Es como una balanza, una toma de decisiones importante”, señaló.

No negó que a través del buen rendimiento sea posible emigrar a un balompié más competitivo: “Honestamente sí, lo he estado pensando. Mis números deben mejorar o subir. Al Zulte mucha gente lo ve. Es momento de dar ese salto, usarlo como trapolin”.

¿Qué le dirías al Omar Govea que aún estaba en Fuerzas Básicas, buscando el sueño de Primera? , se le cuestionó.

“Que siguiera y no bajara los brazos. Comprendí que no estaba listo, no estaba destinado. Me ha faltado ser paciente, siempre he querido progresar cuando sé que los tiempos no han sido los mejores. No me arrepiento de muchas cosas, algunas decisiones sí. Mi familia me ha apoyado para no estancarme”, externó.

Por último, estimó que pronto le llegará la oportunidad al Tecatito Corona, otrora compañero suyo en los Dragones, a un "grande". Sin embargo, piensa que su permanencia obedece a un tema de documentación para su beneficio.

“Es un referente, está feliz y siendo decisivo. Me imagino que pretende el pasaporte europeo. Hay que tener paciencia, seguramente le ayudará a abrir las puertas. Está para competir en cualquier equipo de Europa”, exclamó.