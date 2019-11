Gonzalo Pineda, mexicano en el Sounders, busca dirigir en Europa

Luego de haber salido campeón de la MLS con el , el auxiliar técnico Gonzalo Pineda tiene la intención de ocupar algún banquillo en el futbol de Europa, por lo que antes deberá conseguir el título Pro de la UEFA.

“Decidí empezar casi de cero en la UEFA, en el Reino Unido, en y empecé haciendo la B, ahorita estoy a la mitad de la A y primero Dios el próximo año comienzo la Pro que es el reconocimiento máximo a nivel mundial. La de la UEFA tiene validez mundial. Te abre las puertas para en un momento dado estar allá”, mencionó el mexicano a MedioTiempo.

Pineda se unió al selecto grupo conformado por Jorge Campos, Jorge Villfaña, Hérculez Gómez y Tony Alfaro de tricolores campeones en el futbol de , luego de la final del domingo en la que derrotaron al .

Such a fantastic day, winning the @MLS cup in Seattle in front of our outstanding fans. Proud of the players for overcoming many things along the season. Go @SoundersFC pic.twitter.com/ZyTIBrQhsn