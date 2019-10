Con el paso del tiempo, la MLS se ha convertido en el refugio de futbolistas, tanto mexicanos como mexicoamericanos, que buscan sumar minutos, pero que a la postre terminan rindiendo con cada uno de sus equipos.

Entre ellos se encuentran diferentes promesas, con suficientes números futbolísticos que cumplen a las expectativas de sus entrenadores y que pueden ganarse un lugar en la alineación titular.

En el mismo sentido, tienen que luchar contra los elementos consolidados, por lo que es doble el esfuerzo, levantando la mano para que puedan tener mayores facilidades, distintas a las que en pudieran presentárseles.

Dichos jugadores, o se encuentran en el primer equipo, o suelen ser enviados a las filiales para que continúen con su desarrollo deportivo, pero a final de cuentas siguen perteneciendo a la institución.

Por elo, en Goal te contamos más sobre aquellos que tienen madera para ser considerados como titulares, pero el tiempo dictaminará su futuro, toda vez que deben seguir convenciendo a los diferentes cuerpos técnicos. Tal puede ser un meteórico ascenso, como la relevancia que empiezan a cobrar.

