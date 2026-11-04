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Conference League
team-logoGetafe
Coliseum
team-logoBrighton
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Getafe vs. Brighton: ¿dónde ver hoy el partido en directo por televisión y streaming?

Getafe vs Brighton
Getafe
Brighton
Conference League

En la Conference League, el Getafe se enfrenta al Brighton. Pero ¿quién ofrece o retransmite el partido hoy en directo por televisión y en streaming?

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  • Conéctese al servidor. Active la VPN y conéctese al servidor seleccionado para cambiar su ubicación digital (dirección IP).
  • Acceda a la emisora oficial. Entre en la página web o abra la aplicación oficial de streaming de la cadena deportiva que posee los derechos de transmisión.
  • Regístrese y encuentre la transmisión. Cree una cuenta o inicie sesión en la plataforma de la emisora oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

Getafe vs. Brighton: hora de inicio

crest
Conference League - Jornada 3
Coliseum

El partido entre Getafe y Brighton comienza el 5 de noviembre de 2026 a las 21:00.

Getafe vs. Brighton, hoy en directo: ¿dónde verlo por televisión y streaming?

El partido entre Getafe y Brighton se transmitirá en directo por RTL+. Allí podréis seguir el encuentro en streaming.

Temas de la semana: ¿qué ha pasado con Getafe y Brighton?

El Getafe llega a este partido con un balance desigual: en sus últimos cinco encuentros oficiales sumó dos victorias, un empate y dos derrotas. Su resultado más reciente fue una victoria por 3-1 ante el Sevilla FC en la liga. Antes sufrió una contundente derrota por 0-4 frente al Athletic Bilbao y cayó por 2-5 ante el FC Lugano en la Conference League. En total, el equipo de Bordalás marcó once goles y encajó doce en esos cinco partidos.

El Brighton atraviesa un buen momento y ganó tres de sus últimos cinco partidos oficiales. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-0 ante el Manchester City en la Premier League. Antes había derrotado con claridad al Crystal Palace por 5-0. Perdió por 0-2 contra el Liverpool y empató sin goles frente al FK Jablonec en la Conference League. En total, el equipo marcó ocho goles y encajó cuatro en esos cinco encuentros.

GET

GET - Formulario

RAY
D1-1
LUG
L2-5
ATH
L4-0
UBL
W2-3
SEV
W3-1
Gol marcado (encajado)
9/13
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
BHA

BHA - Formulario

CRY
W5-0
JAB
D0-0
LIV
L2-0
MCI
L2-2
MCI
W0-1
Gol marcado (encajado)
8/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
1/5

Getafe vs. Brighton: alineaciones

Getafe contra Brighton alineaciones probables

Manager

  • P. Bordalas

Getafe vs. Brighton: estado de forma

GET

GET - Formulario

RAY
D1-1
LUG
L2-5
ATH
L4-0
UBL
W2-3
SEV
W3-1
Gol marcado (encajado)
9/13
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
BHA

BHA - Formulario

CRY
W5-0
JAB
D0-0
LIV
L2-0
MCI
L2-2
MCI
W0-1
Gol marcado (encajado)
8/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
1/5

Getafe vs. Brighton: balance de enfrentamientos directos

Cara a cara

GetafeEmpateBrighton
1
0
1
Amistosos
Getafe badge
Getafe
GET
2
Brighton badge
Brighton
BHA
0
F
Amistosos
Getafe badge
Getafe
GET
0
Brighton badge
Brighton
BHA
1
F
2Goles marcados1
Partidos con más de 2.5 goles0/2
Ambos equipos marcaron0/2

Getafe vs. Brighton: clasificaciones

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
PanathinaikosPanathinaikosPAO
220072+56
W
W
2
LuganoLuganoLUG
220084+46
W
W
3
TrabzonsporTrabzonsporTRS
220062+46
W
W
3
BrannBrannBRA
220062+46
W
W
5
FC TwenteFC TwenteTWE
220051+46
W
W
6
MónacoMónacoASM
220051+46
W
W
7
St.-TruidenseSt.-TruidenseSTT
220030+36
W
W
8
Hajduk SplitHajduk SplitHAS
220031+26
W
W
9
BrightonBrightonBHA
211040+44
D
W
10
FC CopenhagueFC CopenhagueFCK
211052+34
D
W
11
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
211042+24
W
D
12
MjaellbyMjaellbyMJA
211031+24
D
W
13
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
210132+13
W
L
13
AjaxAjaxAJX
210132+13
W
L
15
AtalantaAtalantaATA
21013303
L
W
16
BragaBragaBRA
210123-13
W
L
17
GanteGanteGNT
210112-13
L
W
18
FriburgoFriburgoSCF
210135-23
L
W
19
FC NordsjaellandFC NordsjaellandFCN
20203302
D
D
20
EgnatiaEgnatiaEGN
20202202
D
D
20
Riga FCRiga FCRIG
20202202
D
D
22
R.S. BelgradoR.S. BelgradoZVE
201145-11
D
L
23
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
201134-11
D
L
24
JablonecJablonecJAB
201123-11
D
L
25
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
201112-11
L
D
26
AGF AarhusAGF AarhusAGF
201112-11
D
L
27
Pafos FCPafos FCPAF
201124-21
D
L
28
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
201113-21
L
D
28
Iberia 1999Iberia 1999IBE
201113-21
D
L
30
GetafeGetafeGET
201136-31
L
D
31
Kairat AlmatyKairat AlmatyKAL
201126-41
L
D
32
ThunThunTHU
200202-20
L
L
33
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
200226-40
L
L
34
KuPSKuPSKUP
200226-40
L
L
35
Inter Club d'EscaldesInter Club d'EscaldesESC
200215-40
L
L
36
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
200218-70
L
L
Clasificación para cuartos de final

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